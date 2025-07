Ração de gato servia de alimento para irmãs idosas que foram resgatadas pela polícia em Porto Alegre

Duas irmãs, de 90 e 92 anos, foram resgatadas de uma situação de desamparo em um apartamento no bairro Nonoai, na zona sul de Porto Alegre.

A intervenção foi feita na sexta-feira (11) passada pela Polícia Civil, que foi informada do caso pelo Ministério Público. O caso foi descoberto após vizinhos sentirem um cheiro forte vindo do imóvel das idosas.

— Havia acúmulo de lixo no apartamento, odor de urina, de esgoto, de alimentos podres: havia muita bagunça e as janelas estavam fechadas. Elas eram ativas, passeavam, mas começaram a ficar reclusas nos últimos meses e os vizinhos desconfiaram da situação. As duas não tinham compreensão do que estava acontecendo — afirma a delegada Ana Luiza Caruso, titular da Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre.

Os policiais identificaram que as irmãs se alimentavam com a ração do gato que vivia no apartamento.

— Mesmo diabética, uma delas comia chocolate e bergamota. Também se alimentavam com alimentos estragados, fedendo, que estavam lá há muito tempo e ninguém botava fora. Estavam desnutridas e doentes — acrescenta Ana Luiza.

Segundo a polícia, as duas não têm filhos e netos, e não foi possível identificar familiares. Também não se sabe se havia um cuidador contratado para trabalhar na casa das irmãs.

Os agentes querem também descobrir o destino de benefícios sociais e aposentadorias das idosas.

— Não é um caso de filhos que não quiseram mais saber delas. Elas estavam na situação de pobreza e uma cuidava da outra. Responsabilizar o abandono de idosos é complicado em uma situação assim, porque é uma questão mais social, de assistência, que Porto Alegre não está preparada. Vemos situações assim quase todos os dias — pontua a delegada.