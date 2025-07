Quem pode usar as salas VIP do aeroporto de Porto Alegre? Conheça os espaços, preços e como funcionam

Conforto e alimentação foram citados pelos passageiros que Zero Hora ouviu sobre os motivos para usarem os locais. Jefferson Botega / Agencia RBS

Três lugares dentro da área de embarque do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, podem ser motivo de curiosidade de quem passa pela frente. São as chamadas salas VIP. A exclusividade se traduz no fato de que, para entrar, é necessário pagar ou contar com benefícios, principalmente, vinculados a cartões de crédito. Além de um espaço reservado, as salas dispõem de comidas e bebidas à vontade.

Dos três locais, um fica no terminal internacional e abre próximo aos horários em que há voos para o Exterior. Nesta sala, há buffet, bar, poltronas e mesas, além de televisão e acesso à internet.

As outras duas salas ficam na área doméstica e funcionam 24 horas por dia. Nesses espaços, por conta da operação, há café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia.

Os bares dessa área têm opções que variam entre vinhos, espumantes, drinks e bebidas não alcoólicas. Em uma das salas, caipirinha, coquetéis de frutas da estação e mojito estão entre as bebidas alcoólicas mais pedidas. Na outra, os campeões são aperol e espumante brut. Os clientes podem fazer pedidos durante toda a estada nas salas.

Para quem quer trabalhar ou estudar, é possível ficar em cabines separadas.

Conforme funcionários, os clientes tendem a ficar no máximo uma hora e 30 minutos nas salas VIP e se dividem entre aqueles que viajam a negócios e os que estão a lazer.

Quem costuma utilizar as salas VIP?

O conforto e a alimentação foram citados pelos clientes que Zero Hora ouviu sobre os motivos para usarem as salas VIP.

Para Cássio de Lima, a alimentação é o que mais compensa no uso. Jefferson Botega / Agencia RBS

O servidor público Cássio de Lima, 45 anos, conta que chegou a escolher a bandeira do cartão, pensando em vantagens que teria neste sentido, principalmente quando viajava com mais frequência por conta do trabalho. A alimentação é o que mais compensa, segundo ele:

— Em vez de, por exemplo, comprar um almoço na área externa, eu faço a refeição aqui.

A dona de casa Núbia Saldanha, 50 anos, viajava a lazer. Ela e a família vieram de Pernambuco ao Rio Grande do Sul e aguardavam um voo para o Rio de Janeiro. Para Núbia, além da alimentação, a comodidade durante a espera do voo e a possibilidade de ter um espaço para trabalho justificam o uso de salas do tipo.

Para o representante comercial Rafael Zerbinati, 45 anos, que veio de São Paulo ao Rio Grande do Sul a negócio, o motivo é semelhante:

— Para esperar mesmo, daí tem algumas coisas para comer, para beber e aqui é melhor para descanso também, é mais confortável do que ficar esperando lá embaixo (na área geral de embarque).

Comodidade e alimentação também foram citados pelo empresário Giuliano Novaes de Araujo, 38 anos. Ele é de Pernambuco e aterrissou em solo gaúcho por conta de um congresso. Ele conta que, de modo geral, as salas VIP que já frequentou são semelhantes.

De São Paulo e no Rio Grande do Sul a passeio, o casal Armando Infanti, 42 anos, e Juliana Viniski, 32, também costuma usar esses espaços:

— É um "bônus" que você tem e é um lugar confortável. Dentro do aeroporto, não tem lugar confortável e não tem nada de custo-benefício. Então acho que é isso: melhor lugar para você ficar em comodidade e custo-benefício — argumenta Juliana.

Quanto custa o acesso a uma sala VIP?

As salas do Aeroporto Salgado Filho são operadas por duas empresas. A AMBAAR Lounge atua desde janeiro de 2022 no local, com a sala doméstica. A da área internacional foi inaugurada em abril de 2023.

Já a empresa W Premium Group deu largada na operação na área doméstica em outubro de 2024.

Os três espaços podem ser acessados por meio de pagamento ou com uso de benefícios, principalmente, dos cartões de crédito.

Confira abaixo os preços para acessar cada um dos espaços no Salgado Filho:

Salas AMBAAR Club

Doméstico

A partir de 12 anos: R$ 200 (4h), sendo R$ 50 a hora extra

Crianças de três a 11 anos pagam metade do valor

Crianças de zero a dois anos têm entrada gratuita

Internacional

A partir de 12 anos: R$ 230 (4h), sendo R$ 60 a hora extra

Crianças de três a 11 anos pagam metade do valor

Crianças de zero a dois anos têm entrada gratuita

Sala W Premium Lounge

A partir de 12 anos: R$ 220 (3h)

Crianças de dois a 12 anos pagam metade do valor

Crianças de zero a dois anos não pagam

Outras formas de acesso

As empresas orientam os clientes a consultarem os benefícios diretamente com banco, seguradora ou programa parceiro para verificarem quantos acessos são possíveis, eventuais taxas e quais os critérios para uso.

Salas AMBAAR Club

Cartões de crédito Bradesco

The Centurion Card: titular do cartão, dois convidados e filhos até 16 anos

Bradesco Visa Aeternum: titular, um convidado e filhos até 16 anos

The Platinum Card: titular, um convidado e filhos até 16 anos

Bradesco Elo Diners Club: titular, um convidado e filhos até 16 anos

Bradesco Bank Visa Signature: titular, um convidado e filhos até 16 anos

American Express Business Platinum: titular e um convidado

American Express Corporate Platinum e Gold Corporate: somente o titular

Bradesco Principal: titular do cartão elegível, um convidado e filhos de até 16 anos

Cartões de crédito Banco Inter

Inter Mastercard Black e Inter Mastercard Black Win: benefício de acesso gratuito pelo programa Priority Pass

Acessos via programa LoungeKey podem ser tarifados

Companhia aérea TAP

Acesso gratuito permitido para classe executiva (sem acompanhante), membros Miles&Go Gold e Star Alliance Gold (com um acompanhante) e membros Miles&Go com status Navigator (com um acompanhante)

Programas Priority Pass e Lounge Key

São programas que oferecem acessos a salas VIP em aeroportos pelo mundo. É possível fazer assinatura, no caso do Priority Pass, ou ter um cartão de crédito com o benefício incluso

Os acessos são registrados na recepção da sala VIP, sem cobrança direta pela AMBAAR. Cabe ao cliente verificar previamente com o emissor do cartão os custos e benefícios aplicáveis

Sala W Premium Lounge

Cartões de crédito

American Express: Platinum, Business Platinum, Corporate Platinum, Centurion, JHSF, Sem Parar e Fictor Pay Icon — a empresa orienta que os clientes consultem o banco para saber sobre quantidade de acessos e eventuais taxas

C6 Bank: o Carbon tem quatro visitas ou ilimitado dependendo do investimento com o banco; o Graphene é acesso ilimitado

Sisprime: o Mastercard Black tem 12 acessos por ano

Seguros viagem

Assist Card: clientes dos planos 250, 1M, Infinity e Privileged

GTA: planos World USD 250.000 e Planet USD 330.000 (categoria lazer)

Coris: planos VIP 100 mil, VIP 250 mil, 500 mil e 1M

Hero: planos VIP

Programas parceiros