Quatro comportas do Cais Mauá são reabertas após recuo do Guaíba, em Porto Alegre

As comportas 1,2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá, em Porto Alegre, e fechadas na segunda-feira (30) devido ao aumento do nível do Guaíba, estão sendo reabertas nesta quinta-feira (3), conforme informou o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

A reabertura começou pela comporta 6, que dá acesso ao Catamarã, às 6h. O trabalho deve se estender por pelo menos duas horas – tempo em que também serão abertas as passagens 1, 2 e 4.

Com a abertura das comportas, o catamarã também retomará sua operação normal. Segundo nota enviada pela CatSul, empresa que opera o serviço, a tabela horária será cumprida normalmente, inclusive na parada do Pontal, na Zona Sul da Capital.

O acesso à hidroviária do Cais Mauá está ocorrendo normalmente, tanto pelo acesso da comporta 2, para pedestres, ao lado da Estação Mercado do Trensurb, quanto pela comporta 4, para estacionamento de veículos.

Com a reabertura da comporta 1, o Cais Embarcadero volta a funcionar normalmente. O local esteve fechado nesta terça e quarta-feira. Na segunda-feira, como não costuma abrir, a enchente do Guaíba não impactou a operação.

Apesar da reabertura no Cais Mauá, ainda não há previsão de liberação das estruturas que ficam ao longo da Castelo Branco. Conforme o Dmae, as comportas 11, 12, 13 e 14, que foram fechadas com bags e argila nos últimos dias, só serão reabertas à medida que as obras definitivas avancem.

A passagem 12 fica na altura da Avenida Cairú e conecta a Voluntários da Pátria à Avenida Castello Branco, além de dar acesso ao Parque Náutico. De acordo com a EPTC, os motoristas que querem ir para o Centro devem seguir pela Voluntários ou pela Farrapos. Já o trajeto para a Avenida Portuária se dá pela João Moreira Maciel, que, neste momento, está com o trânsito liberado para acesso local pela Avenida Ernesto Neugebauer.

Nível do Guaíba

Em medição realizada às 6h, o nível do Guaíba estava em 2m63cm no Cais Mauá, 37 centímetros abaixo da cota de inundação.

Quando as comportas foram fechadas na segunda-feira, o nível estava em 2m79cm.

Comportas

Das 14 comportas existentes no sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, três foram fechadas em definitivo e quatro reformadas.

Outras sete têm obras em andamento: as passagens 8, 9, 10 e 13 serão fechadas em definitivo, enquanto as comportas 11, 12 e 14 serão substituídas por estruturas novas.

De acordo com o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone, o prazo para que as comportas 8, 9, 10 e 13 sejam fechadas em definitivo é de seis meses. As estruturas novas devem ser finalizadas em 10 meses.