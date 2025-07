Projeto busca cadastrar imóveis abandonados em Porto Alegre: "Estão espalhados por toda a cidade", diz autor

Felipi, que era secretário de Serviços Urbanos no primeiro mandato de Sebastião Melo, disse que conversou com o prefeito antes de apresentar o projeto na Câmara.

— Ele sabe do problema. Hoje temos diversos imóveis abandonados, em bairros de classe baixa, média e alta. Estão espalhados por toda a cidade. Muitos não estão cercados e acabam sendo invadidos. Vira ponto de tráfico de drogas, e o lugar torna-se inseguro — avalia o vereador.

A proposta estabelece que a prefeitura poderia declarar o imóvel abandonado como de utilidade pública para "fins de uso social" quando "esgotadas as tentativas de localização do proprietário ou diante de sua inércia".

Apenas imóveis privados

O projeto de lei não sugere qual pasta faria esse levantamento de imóveis abandonados na cidade. Felipi diz que o CMIA levantaria dados apenas de imóveis privados , excluindo do cadastro edifícios do poder público. Segundo ele, a própria prefeitura já faz o controle de seus edifícios que estão sem uso.

A Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) foi procurada para saber quantos imóveis do município estão em situação de abandono ou sem uso, mas não respondeu até a atualização mais recente desta reportagem.

Recentemente, a prefeitura tomou o prédio da antiga confeitaria Rocco, no Centro Histórico, por dívidas de IPTU do ex-proprietário. Agora, de posse do município, o edifício deve ser concedido à iniciativa privada. O processo é tocado pela Secretaria Municipal de Parcerias (SMP).