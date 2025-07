Prefeitura de Porto Alegre prepara revisão do plano de carreira dos professores: "Ideia é ter um incentivo maior em termos de progressão", explica secretário

Pascoal apresentou balanço de ações da Smed no primeiro semestre. Lucas Braz / Divulgação

A Prefeitura de Porto Alegre está formulando uma proposta de reformulação do plano de carreira do magistério municipal. A informação foi repassada nesta quarta-feira (17) pelo secretário municipal de Educação (Smed), Leonardo Pascoal, durante coletiva de imprensa para apresentar balanço das atividades da pasta.

A proposta está em fase de elaboração e deve ser encaminhada à Câmara de Vereadores no primeiro semestre de 2026. Segundo Pascoal, o objetivo é tornar a carreira dos professores mais longa, atrativa e compatível com a qualificação dos profissionais da rede.

Hoje, a progressão é dividida em cinco níveis (de M1 a M5), sendo que o topo da carreira pode ser alcançado ainda no ingresso do professor, caso ele apresente uma especialização de até 360 horas/aula. Como resultado, cerca de 85% dos profissionais já estão no nível máximo.

— Embora tenhamos um grande número de professores com mestrado e doutorado, o nível M5 exige uma pós-graduação, que pode ser uma especialização de menor duração. A ideia é conseguirmos ter um incentivo maior em termos de progressão de carreira ao longo do tempo — explicou o secretário.

A reformulação está sendo desenvolvida com apoio do movimento nacional Profissão Docente, que assessora redes públicas na gestão de carreira do magistério. Segundo Pascoal, a expectativa é garantir que a mudança seja vantajosa para os professores.

— Hoje a carreira, infelizmente, está muito curta. E a gente entende que isso precisa ser revisto. Em nenhum momento a revisão vai ser no sentido de retirar coisas ou reduzir remuneração, mas de tornar a carreira do magistério de Porto Alegre mais atrativa — completou Pascoal.

A secretaria ainda estuda, do ponto de vista jurídico e financeiro, se a alteração poderá ser aplicada de forma automática aos atuais professores ou se será feita por adesão. O cálculo envolve também os impactos sobre a previdência municipal.

Atualmente, a rede municipal de ensino de Porto Alegre tem cerca de 5 mil professores e atende 69 mil estudantes.

Novo concurso

Além do concurso público que está em andamento, a prefeitura lançará um novo certame para o ingresso na carreira ainda em 2025.

A prefeitura costuma lançar edital com uma vaga e formação de cadastro reserva, para que os profissionais fiquem habilitados para o chamamento no futuro, de acordo com a área de formação.

Nesta semana, a Câmara de Vereadores aprovou projeto que cria 400 novas vagas de professor nos quadros do município.

Segundo semestre

Entre as prioridades para o segundo semestre de 2025, Pascoal listou a ampliação de vagas para a educação infantil, que ainda tem 1,7 mil crianças aguardando vagas, e o andamento de licitações para a construção de novas escolas.

A ideia da prefeitura é erguer 20 novas instituições de ensino até 2028.