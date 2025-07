Prefeitura de Porto Alegre decide extinguir comporta próximo à ponte do Guaíba

Comporta havia recebido fechamento provisório com argila. Filipe Karam / PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou neste sábado (19) que vai fechar permanentemente a comporta de número 14 do sistema de proteção contra cheias da cidade. A estrutura fica na Rua João Moreira Maciel, sob a Avenida Castelo Branco, na altura da ponte do Guaíba e do acesso à Voluntários da Pátria.

A ideia inicial, em 2024, já era extinguir a passagem, mas o município havia revisto a medida a pedido da comunidade do Parque Náutico, já que o vão era o principal acesso à sede da Federação de Remo do Rio Grande do Sul e de cinco clubes. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), o projeto, então, passou a prever a construção de uma barreira para fechar metade da comporta.

Leia Mais E se houver uma nova enchente? O que mudou no sistema de proteção de Porto Alegre desde maio de 2024

Com a retomada das obras nas estruturas ao longo do dique da Castelo Branco, a decisão voltou a ser discutida, principalmente pela demanda das comunidades do 4º Distrito, Humaitá e Navegantes. A prefeitura solicitou um estudo ao engenheiro civil Carlos Tucci, doutor em recursos hídricos pela Colorado State University e que atuou como professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS.

— Ali vem direto a água do Jacuí, não só volume, mas velocidade da água também. Com certeza, lembrando até a fala do professor Tucci, o ponto de maior fragilidade, onde mais entrou água na cidade de Porto Alegre, foi a comporta 14 — explicou o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone.

Na enchente de maio do ano passado, a comporta 14 rompeu com a força da água, contribuindo com a inundação do Quarto Distrito.

Além da 14, as passagens de número 8, 9, 10 e 13 também serão extintas até o final deste ano. No início deste mês, as obras de fechamento, com concreto, foram iniciadas na 8. A previsão é que, na segunda-feira (21), os trabalhos comecem na 13.

— Ali a poucos metros da 14, 200, 300 metros, existe a comporta 12, então existe também a intenção da prefeitura de melhorar a mobilidade daquela área. Se nós fizermos essas melhorias na comporta 12, a mobilidade será pouco impactada e ganhamos de forma bastante considerável a questão da proteção (contra cheias) — completa Perrone.

Desde o mês passado, a comporta 12 permanecia fechada provisoriamente com argila e sacos de areia. A passagem permite o acesso para quem vem da Voluntários da Pátria para a Castello Branco. Segundo o Dmae, esse dique improvisado será removido na próxima semana, devolvendo a mobilidade para a região a partir de quinta (24) até que fique pronto o novo portão móvel que vai substituir a estrutura e que comecem os serviços de montagem do canteiro de obras no local.

Veja a situação de cada comporta: