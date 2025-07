Preço da gasolina chega custar mais de R$ 6 em postos nos acessos e rodovias da Região Metropolitana

Dos 22 postos de combustíveis visitados por Zero Hora na zona norte de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo, 12 já vendem gasolina comum a mais de R$ 6 por litro . A alta foi confirmada por frentistas, que relataram reajustes nos últimos dias. A média de aumento varia entre R$ 0,20 e R$ 0,30 por litro. O levantamento conferiu os preços em estabelecimentos nos acessos às cidades e principais rodovias como BR-116 e RS-118.

O valor mais alto encontrado foi de R$ 6,59, observado em cinco estabelecimentos diferentes. Já os preços mais baixos foram vistos em Sapucaia do Sul, a R$ 5,84, e em Porto Alegre, na Avenida Assis Brasil, a R$ 5,89. Em Canoas e Sapucaia do Sul, também há gasolina a R$ 5,89. No geral, o preço mais comum de ser encontrado é o de R$ 6,29.