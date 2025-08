Postes são colocados no meio de ciclovia da zona sul de Porto Alegre

Ciclistas que circularam pela ciclovia da Avenida Diário de Notícias, próximo ao Jockey Club, na zona sul de Porto Alegre, depararam com uma cena inusitada na manhã desta terça-feira (29). Seis postes de energia foram instalados pela CEEE Equatorial na extensão do trecho destinado a circulação das bicicletas.

A situação teria surpreendido a prefeitura de Porto Alegre, que autuou a Equatorial e determinou a retirada das estruturas. Em publicação na rede social X, o prefeito Sebastião Melo disse que é um desrespeito com a cidade, além de garantir que não houve nenhum aviso prévio ou autorização da prefeitura para a instalação. "Que vergonha, CEEE Equatorial", escreveu Melo.

Inicialmente, a concessionária havia informado, em nota, que a instalação dos postes era temporária, para viabilizar a construção de um novo empreendimento nas proximidades, e a prefeitura teria autorizado a alteração. À noite, a CEEE Equatorial disse que a empresa responsável solicitou que seja feita "nova adequação dos postes recém relocados, o que será prontamente atendido pela Distribuidora" (leia a íntegra abaixo).

O prefeito afirmou mais cedo que determinou que "todas as secretarias envolvidas atuem com rigor" e que iria notificar a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

"Exigimos respeito, responsabilidade e a imediata correção dessa barbaridade. Que retirem os postes ou construam uma nova ciclovia", concluiu Melo.

Os postes anteriores estavam junto ao meio fio da calçada, fora das faixas da ciclovia. Empresas de telefonia que iriam completar a instalação de cabos nos postes também foram proibidas de atuar.

Diretor-presidente diz que CEEE "vai tomar providências imediatas"

Em entrevista ao Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, na tarde desta terça-feira (29), o diretor-presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera, disse que havia acionado o empreendimento que colocou o poste no local e que a CEEE iria "tomar providências imediatas para poder regularizar isso". Ele também disse que a indignação do prefeito Sebastião Melo é "devida".

— Houve uma solicitação por parte de um empreendimento da região. Esse empreendimento, além dele se instalar, tem como compromisso uma série de obras de adequação do arruamento no entorno do empreendimento. Essa mudança no arruamento da região foi devidamente aprovada junto à prefeitura e a mudança do arruamento.

De acordo com Barbanera, a CEEE esperava o fechamento das ruas com tapume para o local da obra:

— A obra deveria acontecer depois disso, já dentro da área cercada para obras.

Ele completa que os responsáveis pelo empreendimento foram acionados para realizarem o fechamento da rua:

— Caso eles tenham já a autorização para fechar o arruamento para poder continuar as obras, ok, senão nós vamos tirar os postes de lá, sem dúvida nenhuma. Não queremos que isso fique prejudicando a passagem de ciclistas ou pedestres.

O diretor-presidente acrescentou que o que aconteceu foi "um desencontro de programação" entre o empreendedor e a equipe de obras da CEEE:

— Estamos agora à tarde sentando para corrigir isso e devolver as condições de viabilidade ali do trânsito de pedestres e ciclistas.

O que diz a CEEE Equatorial

Primeira nota enviada à reportagem:

"A CEEE Equatorial informa que o deslocamento de postes na região da ciclovia em Porto Alegre trata-se de uma medida temporária e que atende a uma solicitação formal da empresa responsável por um novo empreendimento na área.

As obras de adequação viária no entorno do futuro empreendimento já foram iniciadas, e, para viabilizar essa etapa, tornou-se necessário o remanejamento da rede elétrica existente. É importante destacar que todo o projeto encontra-se devidamente regularizado junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e a realocação da rede compõe o escopo aprovado para as intervenções de infraestrutura urbana.

A CEEE Equatorial reforça seu compromisso com o respeito aos espaços públicos e áreas de lazer da cidade, e segue em diálogo com a empresa responsável pela obra para definir os próximos passos, em alinhamento com os órgãos municipais e com foco na conclusão segura e eficiente da realocação dos postes e da rede elétrica."

Segunda nota:

"Após reunião de entendimento realizada com a Prefeitura Municipal, a empresa responsável pelo empreendimento que mudará o traçado da ciclovia na avenida Diário de Notícias, procurou a CEEE Equatorial na tarde desta terça-feira (29), e solicitou que seja feita nova adequação dos postes recém relocados, o que será prontamente atendido pela Distribuidora.

Questionada pela CEEE, a empresa responsável pela obra informou que o projeto se encontra regularizado junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que a realocação da rede é parte do escopo aprovado para as intervenções de infraestrutura no local e foi executado para dar condições de continuidade das obras previstas. A remoção dos postes atendeu uma solicitação formal do interessado e a nova disposição dos postes foi realizada exatamente como definido em projeto do novo traçado das ruas, apresentado pelos engenheiros responsáveis.