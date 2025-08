Porto Alegre tem ruas com bloqueio total por danos após passagem de ciclone

Dois pontos de Porto Alegre seguem com o trânsito totalmente interrompido nesta terça-feira (29), em razão da ventania que atingiu a parte leste do Rio Grande do Sul na segunda-feira (28), após a passagem de um ciclone extratropical. As informações foram atualizadas às 12h30min pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).