Porto Alegre amanhece com barracas de camping montadas por moradores de rua no Centro

Barracas foram colocadas embaixo do Viaduto da Conceição.

A quarta-feira (2) amanheceu com moradores de rua dormindo em barracas de camping no centro de Porto Alegre.

O maior número estava sob o Viaduto da Conceição , junto da Rua Alberto Bins. Quatro barracas de nylon, pequenas, para no máximo duas pessoas, foram colocadas junto aos pilares. Ali, também dormiam pessoas apenas com cobertores.

Outros pontos com essas estruturas foram próximos à Rodoviária , com outras duas barracas.

Sobre essa entrega de barracas à população em situação de rua, a prefeitura se manifestou contrária . De acordo com nota divulgada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), a iniciativa, embora bem-intencionada, dificulta o acesso das equipes de abordagem social. As barracas oferecem pouca proteção contra o frio intenso, além de criarem riscos à segurança, diz a secretaria.

Na noite passada, 405 pessoas foram acolhidas em abrigos e albergues da rede municipal , que está com capacidade ampliada para receber até 520 pessoas por noite.

As equipes da assistência social reforçaram as rondas noturnas em diversos pontos da cidade, convidando as pessoas que ainda permanecem nas ruas a aceitarem o acolhimento.