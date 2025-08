Piso podotátil é retirado da Praça Quinze de Novembro após esferas de concreto serem instaladas sobre estrutura

No entanto, na tarde desta quinta-feira (31), o piso foi retirado. No lugar dele, será colocado novo calçamento. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), a marcação desse piso podotátil estava desatualizada e será refeita em outro local , seguindo outro caminho. A expectativa é que fique pronto ainda no mês de agosto .

O que são as esferas

As esferas são encaixadas no solo através de uma barra roscada. Os objetos são esmaltados com verniz , facilitando a retirada de eventuais pichações. A ideia, segundo Souza, é instalar esse tipo de balizador também em outras áreas da cidade, como na orla de Ipanema .

Confira a nota da Smamus:

"As obras de recuperação da Praça XV e Largo Glênio Peres incluem a adequação dos pisos podotáteis direcionais, posicionados de forma inadequada em intervenções realizadas anteriormente no local. A substituição pelo piso mais apropriado, chamado de piso de alerta (com bolinhas), o qual sinalizará perigo (pelo fato da calçada está no mesmo nível da via) já está em execução e será entregue com a obra da praça, ainda no mês de agosto."