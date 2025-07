Passagens de ônibus intermunicipais na Região Metropolitana ficarão mais caras a partir de sábado

As tarifas dos ônibus de transporte intermunicipais na região metropolitana de Porto Alegre serão reajustadas. O aumento entrará em vigor a partir das 0h deste sábado (5) e é válido para as 19 empresas que operam atualmente.

A menor tarifa vigente atualmente entre as linhas comuns é o trecho Taquara - Parobé, com preço de R$ 5,30, que passará a ser de R$ 5,75.

A maior tarifa vigente entre as linhas comuns é entre Santo Antônio da Patrulha - Porto Alegre. A passagem no trecho passará de R$ 29,70 para R$ 32,10. As tarifas poderão ser consultadas no site da Metroplan.