Ônibus da linha T8 pega fogo no bairro Moinhos de Vento; veja vídeo

Frente do veículo foi a mais afetada. Leandro Rodrigues / Agência RBS

Um ônibus da linha T8 pegou fogo enquanto circulava por Porto Alegre na manhã desta quinta-feira (24). O incêndio começou por volta das 8h20min, quando o veículo seguia pela Rua Dr. Timóteo, no bairro Moinhos de Vento.

O condutor parou o veículo da empresa Carris logo após a Rua 24 de Outubro, quando notou fumaça saindo do motor do ônibus e abriu as portas para que os passageiros descessem. Ouvintes da Rádio Gaúcha relataram que já havia fumaça quando o veículo cruzou a Rua Marquês do Pombal, cerca de três quadras antes do local onde o condutor parou.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A parte da frente do ônibus foi a mais afetada. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

Devido ao incêndio, uma faixa da Dr. Timóteo está bloqueada. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientam o trânsito na região e um guincho da Carris está no local para retirar o ônibus.