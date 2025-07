Obras em comportas de Porto Alegre serão retomadas após interrupção pela cheia do Guaíba; saiba como estão

Comportas da Castelo Branco foram fechadas em junho diante da alta do Guaíba. Camila Hermes / Agencia RBS

As obras nas comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre serão retomadas nesta terça-feira (8). As equipes voltarão a atuar pela estrutura número 8, que integra o dique da Castelo Branco. A passagem será fechada definitivamente com a construção de uma barreira de proteção em concreto armado.

Para início dos trabalhos e montagem do canteiro de obras, uma das três faixas da Avenida Castelo Branco, no sentido Interior-Capital, será bloqueada a partir das 10h ate às 16h.

Como estão as comportas do Guaíba

As intervenções nas comportas começaram no final de maio, mas foram interrompidas no último dia 20 de junho com a elevação do Guaíba.

Três das passagens já foram extintas: a 3, 5 e 7, que ficavam no Muro da Mauá. Além da 8, onde o trabalho recomeça nesta terça, outras três serão fechadas: 9, 10 e 13, todas ao longo do dique da Castelo Branco.

Já as passagens 11, 12 e 14 passarão por melhorias. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) as obras para a substituição dos portões estão em andamento. Por enquanto, elas seguem fechadas com os sacos de areia.

As estruturas das comportas 1, 2, 4 e 6, no Cais Mauá, já operam com modificações realizadas na vedação e na mobilidade dos portões.