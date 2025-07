Obras do Dmae podem causar falta de água para 637 mil pessoas em Porto Alegre a partir de domingo

Intervenções serão realizadas para melhoria operacional com enfoque na demanda do verão. Paulo Rocha / Agencia RBS

Seis serviços programados do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) nas zonas norte e leste de Porto Alegre podem deixar 637 mil pessoas sem água a partir do próximo domingo (13), e podendo durar até quarta-feira (16). A estimativa no número de afetados foi feita pela prefeitura (veja abaixo os 34 bairros atingidos).

Os trabalhos começarão a partir das 18h de domingo, com o desligamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) São João. O sistema será religado, após a conclusão dos serviços, na madrugada de terça-feira (15). O Dmae alerta em partes altas e distantes do sistema, a normalização poderá ocorrer somente na quarta-feira (16).

O departamento explica que as intervenções serão realizadas para melhoria operacional do Sistema de Abastecimento de Água São João, com enfoque na demanda do verão, para redução do número de paradas emergenciais na Estação de Tratamento de Água, e para aumento da capacidade de distribuição.

Para amenizar o transtorno, o Dmae garante que terá caminhões-pipa à disposição para atendimento da população durante o período de manutenção. Parte da frota será destinada, exclusivamente, ao abastecimento de hospitais, casas de saúde, clínicas geriátricas e escolas. As subprefeituras receberão solicitações particulares.

Os bairros atingidos

Anchieta

Auxiliadora

Boa Vista

Chácara das Pedras

Costa e Silva

Cristo Redentor

Farrapos

Floresta

Higienópolis

Humaitá

Jardim Carvalho

Jardim Europa

Jardim Floresta

Jardim Itú

Jardim Leopoldina

Jardim Lindóia

Jardim Sabará

Jardim São Pedro

Mario Quintana

Morro Santana

Navegantes

Parque Santa Fé

Passo D'Areia

Passo das Pedras

Rubem Berta

Santa Maria Goretti

Santa Rosa de Lima

São Geraldo

São João

São Sebastião

Sarandi

Três Figueiras

Vila Ipiranga

Vila Jardim

Etapas do serviços

Ouro Preto

O primeiro serviço programado é a substituição de parte da adutora de recalque da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Ouro Preto, bairro Jardim Floresta. Conforme o Dmae, a tubulação se rompeu no dia 20 de abril, deixando mais de 219 mil pessoas sem água por dois dias. A troca do barrilete da adutora, que tem um metro de diâmetro, promete reduzir a possibilidade de novas falhas do tipo.

Adutoras

Outros três serviços programados têm relação com o projeto de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água São João, orçado em R$ 87 milhões. A nova adutora de sucção da Ebat Ouro Preto, que aumentará a capacidade do sistema, será conectada à rede atual em três pontos: entre as ruas Dr. Eduardo Chartier e Marechal Simão; na esquina entre a Avenida Sertório e a Rua Tito Chaves; e na entrada da Estação de Bombeamento.

Registro

Um novo registro, de cerca de quatro toneladas, será instalado para possibilitar o isolamento entre a Ebat Ouro Preto e a ETA São João. Com isso, quando for necessário realizar novas manutenções na casa de bombas, não será mais necessário parar as atividades de tratamento. O serviço reduz em um terço o impacto de eventuais paradas da Ouro Preto na área do sistema.

Manutenção

Enquanto as demais atividades são realizadas, equipes atuarão na manutenção da própria Estação de Tratamento.

Atenção no retorno da água