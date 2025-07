Obra na ponte da Rua Ramiro Barcelos é paralisada para reanálise; conclusão segue prevista para outubro

Vergalhões seguem expostos na parte superior da ponte. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Novamente, a obra na ponte sobre o Arroio Dilúvio, no cruzamento da Rua Ramiro Barcelos com a Avenida Ipiranga e a Rua São Luís, passa por uma reavaliação. Desta vez, foi necessário interromper o trabalho no local. Apesar disso, a prefeitura mantém o prazo de entrega para outubro, quando completará um ano do início da obra.

Apesar das tentativas, o motivo da reanálise não foi informado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre. O órgão afirma que detalhes técnicos sobre as razões da revisão só serão divulgados quando ela for concluída e que não há prazo previsto para isso. Ou seja, não existe uma previsão de quando os trabalhos no local serão retomados.

Impacto no trânsito

Enquanto isso, a rotina dos motoristas que passam diariamente pelo local segue sendo impactada pelo bloqueio da ponte. O desenvolvedor Gustavo Bassani alerta que é importante se programar para sair mais cedo caso necessite chegar a algum lugar em que seja preciso trafegar pelo local.

— Se passar por aqui com o tempo apertado, às vezes, não consegue chegar no horário, porque fica sempre engarrafado — comenta Bassani.

Conforme o motorista Renan Camargo, o seu tempo de deslocamento aumentou cerca de 10 minutos. Funcionário de uma empresa de tecnologia da informação localizada no bairro Azenha, diversas vezes na semana ele precisa passar pelo local para atender clientes que ficam no bairro Floresta.

Trecho da Avenida Ipiranga ficou com trânsito lento devido ao bloqueio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

— Incomoda bastante. Eu tento desviar o máximo que eu posso. As vezes, passo por aqui umas quatro vezes na semana, depende da demanda, e é sempre congestionado — relata Camargo.

Pequenos acidentes

Além de aumentar o tempo de deslocamento, o engarrafamento, causado pela obra, também tem gerado pequenas colisões. O taxista Omar Rodrigues tem ponto fixo bem em frente à ponte e vem presenciando isso com frequência.

Ele explica que por conta do arranca e para, em meio à Avenida Ipiranga, os veículos acabam batendo, gerando danos materiais. Somente na última segunda-feira (30) ele viu duas colisões no local.

O bloqueio da ponte também impactou diretamente o seu trabalho. Rodrigues relata que o número de passageiros diminuiu desde então, que as viagens ficaram mais longas por conta do desvio e que as corridas passaram a custar mais para os clientes.

A obra

No cronograma original, a conclusão era prevista para fevereiro de 2025. No início de março, a Secretaria explicou que a obra estava atrasada, pois foram encontrados novos problemas na sustentação da estrutura.

Na época, o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores explicou que os novos danos identificados teriam sido causados pelo desastre climático que atingiu a cidade em 2024. Diante disso, o prazo para a entrega passou a ser outubro de 2025.

Para evitar maiores atrasos, a empresa vencedora da licitação, RCA Engenharia e Infraestrutura, deu início à revitalização do lado superior da estrutura, enquanto o novo projeto para a parte da sustentação era elaborado. Sete meses depois, quem passa pelo local vê que nenhuma das partes foi concluída.

Devido ao novo projeto para a sustentação da ponte, aprovado em março, foi preciso aumentar o orçamento da obra. No começo daquele mês estava para ser homologado um aditivo de 14%, deixando o valor final da obra em R$ 908 mil.

Trânsito

O motorista que vem pela Ramiro da Avenida Protásio Alves deve dobrar à direita na Avenida Ipiranga em direção ao Centro e converter à esquerda na Rua Santana. Essa manobra será permitida temporariamente. Desta forma, os condutores vão poder acessar novamente a Ipiranga em direção ao bairro.

No sentido oposto, quem vem pela Rua São Luís deve converter à direita na Ipiranga, depois à esquerda na Rua Silva Só e esquerda, novamente, para retornar à Ipiranga no sentido ao Centro.

Transporte público