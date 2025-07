O que fazer e onde comer no Centro Histórico de Porto Alegre

A Praça Marechal Deodoro surgiu como o ponto central da localidade que deu origem a Porto Alegre Mateus Bruxel / Agencia RBS

Cartão-postal da Capital gaúcha, o Centro Histórico reúne uma série de atrativos turísticos e gastronômicos. Para quem deseja reservar um espaço na agenda para descobrir ou redescobrir o bairro, é possível aproveitar boa parte do que o local tem a oferecer em um dia.

Passando por museus, praças e restaurantes clássicos, a reportagem de GZH, em parceria com Destemperados, traz um roteiro pela região mais antiga de Porto Alegre.

Praça da Matriz

Epicentro da política gaúcha, a Praça Marechal Deodoro surgiu como o ponto central da localidade que deu origem a Porto Alegre.

Ao redor dela estão localizados outros pontos que valem a visita: o Palácio Piratini, sede do governo do Estado; a Catedral Metropolitana de Porto Alegre; a Assembleia Legislativa e o Museu da Assembleia; o Memorial do Ministério Público; o Memorial do Judiciário; o Theatro São Pedro; e o Multipalco Eva Sopher.

Biblioteca Pública do Estado

Criada em 1871, a Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul fica localizada a poucos metros da Praça da Matriz, no encontro entre as ruas Riachuelo e General Câmara.

O prédio, datado de 1915, é uma joia da arquitetura e permanece aberto para visitação e empréstimo de exemplares de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Praça da Alfândega

Outro local que existe desde o nascimento de Porto Alegre, a Praça da Alfândega fica a poucos metros do Cais Mauá e do Calçadão da Rua dos Andradas, forte ponto de comércio.

Dentro da praça estão localizados o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Memorial do Rio Grande do Sul e o Farol Santander.

Casa de Cultura Mario Quintana

O imponente prédio de sete andares foi inaugurado em 1933 para abrigar o Hotel Majestic. Nos anos 1990, foi transformado em um centro cultural.

Hoje, o espaço conta com exposições permanentes e temporárias, bibliotecas e teatro, além de uma cinemateca, jardim, cafés e livraria.

Dicas gastronômicas

Para completar o roteiro pelo Centro Histórico, o sócio-fundador do Destemperados, Diogo Carvalho, reuniu duas opções de restaurantes para aproveitar o almoço ou jantar.

A primeira é o Gambrinus, o restaurante mais antigo em atividade no Rio Grande do Sul. A casa é especializada em frutos do mar e fica no térreo do Mercado Público de Porto Alegre.

Já a segunda opção é o Atelier de Massas, um ícone da Capital e referência quando o assunto é massas, antepastos e vinhos. São aproximadamente 1.200 rótulos da bebida.