O que fazer e onde comer na zona sul de Porto Alegre

Para quem quer experimentar a vida no campo, a Cabanha Figueira, no bairro Lami, oferece passeios a cavalo e aulas de equitação Denzel Valiente / Agencia RBS

Região rica em áreas verdes, parques e gastronomia, a zona sul da Capital tem um ritmo único. Para quem busca fugir do dia a dia frenético do Centro ou aproveitar belas paisagens, o lugar é um ótimo destino.

Confira abaixo um roteiro de um dia em que é possível viver boa parte do que o local tem a oferecer.

Cabanha Figueira

Já pensou em curtir a vida no campo sem sair de Porto Alegre? Localizada no Extremo Sul, no bairro Lami, a Cabanha Figueira é uma propriedade que existe há mais de cem anos.

A fazenda disponibiliza dois tipos de passeio a cavalo: o livre e o guiado, com uma cavalgada até a beira do Guaíba.

Os valores são a partir de R$ 70. Não é preciso ter experiência prévia, nem há idade mínima. Para quem deseja ter mais contato com os animais, no local há aulas de equitação.

Mas as atividades no local vão além: a Cabanha Figueira oferece aluguel de churrasqueiras, salão de festas e hotelaria para cavalos. A programação e as visitas podem ser agendadas pelo perfil nas redes sociais.

Parque Natural Morro do Osso

Unidade de conservação ambiental há 30 anos, o Morro do Osso conta com uma trilha que leva a um mirante da cidade de Porto Alegre.

Do topo do morro, é possível admirar áreas do Guaíba, do Delta do Jacuí e dos morros Santa Tereza, Teresópolis, Agudo, da Tapera, das Abertas e da Ponta Grossa.

São 143 metros de altura em uma estrada bem sinalizada e de fácil acesso. O caminho deve ser feito a pé. Há seguranças no local e a entrada é gratuita.

Praia do Lami

Para quem curte pegar uma praia, essa é uma ótima opção sem precisar sair de Porto Alegre. Localizada no bairro Lami, a praia é própria para banho.

No local, há churrasqueiras e banheiros. No verão, o movimento é intenso.

Devido aos estragos causados pela enchente de maio de 2024, a estrutura local passa por reformas. Mesmo assim, vale o passeio.

Dicas gastronômicas

Para completar o roteiro pela zona sul de Porto Alegre, a sócia-fundadora do Destemperados, Lela Zaniol, reuniu duas opções de restaurantes para almoço e jantar.

A primeira dica é o Bah Restaurante. Uma casa especializada em comida gaúcha, que traz uma visão contemporânea de pratos clássicos.

No local, experimentamos e recomendamos pratos como o carreteiro de charque com moranga cabotiá, vagem e ovo frito; o matambre recheado acompanhado de purê de batata; a carne de panela com nhoque e queijo parmesão; além das brusquetas de cuca de Santa Cruz.

Já nas sobremesas, vale experimentar o mil-folhas de nata batida e schimier de uva e a trilogia de doces regionais, com sagu de vinho com creme anglaise, ambrosia em dois tons e arroz de leite condensado intercalado com crocante de amêndoas caramelizadas.

O Bah também possui opções veganas e vegetarianas, como o carreteiro vegano com legumes.

A outra opção, igualmente saborosa, é o Bistrô Pimenta Rosa. Localizado em anexo ao Clube Jangadeiros, o Bistrô serve um buffet livre completo durante o almoço.