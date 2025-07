O que fazer e onde comer na zona leste de Porto Alegre

Confira abaixo dicas para um passeio de um dia em que é possível aproveitar boa parte do que o local tem a oferecer.

Instituto Ling

O centro cultural existe desde 2014 e fica localizado na Rua João Caetano, 440, no bairro Três Figueiras. Com galerias, auditório e espaços multiuso, o Instituto Ling recebe exposições, recitais e eventos culturais .

Grande parte das atividades são gratuitas, e outras possuem valores acessíveis. A programação pode ser conferida pelo site e redes sociais da instituição. No lugar, ainda há cafeteria e loja de souvenirs, com obras de artistas locais.

Jardim Botânico

Em funcionamento desde 1958, o Jardim Botânico pode ser considerado um refúgio verde no meio da Capital . São mais de 30 hectares dedicados à preservação da natureza.

No parque é possível caminhar pelo meio de coleções de árvores, lagos e cactário. O local também conta com uma lancheria e espaço para piquenique.

Escadaria Ladrilhar

88 degraus compõem esta escadaria localizada na Rua Professor Antônio Peirouton Louzada. Os mosaicos a céu aberto foram criados por um grupo de moradoras do bairro Jardim Carvalho .

A escada foi inaugurada em 2016 por meio do Projeto Ladrilhar. O acesso ao local é livre.

Praça Desembargador La Hire Guerra

A última parada entre os pontos turísticos é esta praça conhecida por quem mora e trabalha pelo bairro Três Figueiras. O local conta com rica arborização, quadras de tênis e um lago .

Dicas gastronômicas

Para completar o roteiro pelo Zona Leste, o sócio-fundador do Destemperados , Diogo Carvalho, reuniu três opções de restaurantes para almoço e café.

Ao meio-dia o espaço serve um buffet variado de comida caseira. Durante a noite há rodizio de pizzas com bebidas não alcoólicas incluídas.

A segunda dica de almoço é o PKC Fusion , localizado na avenida Ipiranga 7644. O restaurante é especializado em comida asiática, combinando as cozinhas tailandesa, vietnamita e coreana.

No PKC, a nossa recomendação é experimentar o pastel mandu na versão tradicional ou vegetariana, o frango dak spicy, a carne bulgogi e o arroz dolsot bibimbap, também em versão vegetariana.

O Santa Porção fica localizado na rua Doutor Prudente de Moraes, 555, bairro Chácara das Pedras. As nossas dicas são as saladas, o avocado toast, o mousse de chocolate com morango e a torta de blueberry.