O que fazer e aonde ir no Quarto Distrito de Porto Alegre

Tour guiado com degustação por uma cervejaria é uma das opções no Quarto Distrito

Confira abaixo um roteiro de um dia em que é possível aproveitar boa parte do que o local tem a oferecer.

Instituto Caldeira

O hub de inovação e tecnologia funciona em um complexo de 22 mil metros quadrados que abrigou a antiga fábrica da Renner. No local, estão presentes várias startups e empresas.

O Caldeira também realiza eventos públicos e conta com cafeterias. A programação e mais informações podem ser conferidas no site.

Ateliê André Venzon

Uma galeria com arte do piso ao teto . Essa é uma das melhores definições para o espaço que abriga centenas de obras.

O ateliê funciona no mezanino de uma antiga oficina na Rua Leopoldo Fróes, 126, no bairro Floresta. O projeto é desenvolvido pelo artista visual André Venzon .

Cervejaria Alcapone

A Rota do Polo Cervejeiro existe oficialmente em Porto Alegre desde 2024, mas o setor cervejeiro cresce na Capital há mais tempo. Uma das fábricas que reside no Quarto Distrito é a Alcapone .

Todas as etapas da produção, desde o cozimento da cevada até o envase, são feitas no local.

Na parte da frente do mesmo prédio fica o Alcabar, um bar com 19 torneiras de chope, loja da marca e música ao vivo. Ao meio-dia, o espaço serve almoço com a assinatura de um chef de cozinha.