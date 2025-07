Antigo ponto da Sheik Conveniência, no bairro Rio Branco, já tem novo dono; veja o que abriu no local

Gold Conveniência está em funcionamento no local. André Ávila / Agencia RBS

Uma nova loja de bebidas inaugurou no lugar da Sheik Conveniência, que fechou em maio no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Com o nome Gold Conveniência, o negócio fica ao lado do bar Pito, que se tornou um ponto de encontro na noite porto-alegrense.

O Sheik fechou após ser autuado pela Brigada Militar e por órgãos de fiscalização da prefeitura devido ao descumprimento de regras em seu alvará, que permitia funcionamento apenas até a meia-noite.

Segundo a Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, o estabelecimento já havia sido autuado "diversas vezes", o que levou ao fechamento.

Depois desta ação da fiscalização, os donos do Sheik chegaram a fixar um comunicado na porta da loja informando que fariam readequações na operação. Em junho, porém um sócio do Sheik disse à reportagem de Zero Hora que vendeu o ponto.

Para reabrir no local, era preciso criar um novo CNPJ, o que aconteceu no dia 13 de junho. A Gold Conveniência foi aberta com capital social de R$ 20 mil.

Nas redes sociais, o antigo perfil do Sheik também mudou o nome. Em seu perfil, a Gold anunciou um evento no local para esta sexta-feira (11), a partir das 21h. O horário de encerramento não é citado.

Histórico de reclamações

De acordo com o coronel Hermes Völker, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Porto Alegre, durante a madrugada, o Sheik Conveniência levava carros com caixas de som para a rua, o que gerava queixas de moradores da região.

— Eles queriam funcionar como casa noturna, mas sem PPCI e descumprindo o horário de fechamento. Era um abuso com todas as regras de convivência no local — diz o comandante.