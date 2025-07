Neblina afeta operação do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Neblina afetou pousos e decolagens desde o final da madrugada até por volta das 7h15min desta sexta, em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A sexta-feira (4) começou neblina encobrindo vários pontos da região metropolitana de Porto Alegre. Além de dificultar a visibilidade nas estradas e ruas, o fenômeno meteorológico atrasou pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Salgado Filho entre o final da madrugada e 8h56min. Há uma semana, o nevoeiro já havia afetado as operações do local.

No painel de voo do aeroporto, por volta das 6h, uma mensagem alertava os passageiros sobre eventuais atrasos: "Verifique condições de visibilidade: Em razão da situação meteorológica adversa (nevoeiro), o Porto Alegre Airport está com visibilidade abaixo dos parâmetros mínimos para pousos e decolagens."

Dos sete voos previstos para aterrissar na Capital desde a meia-noite até 7h desta sexta, apenas um atrasou: foi o AD2771, da Azul, que partiu de Recife às 2h25min e deveria ter aterrissado às 6h45min. O voo chegou às 7h12min, após ter aguardado melhora das condições meteorológicas sobrevoando a Serra Gaúcha em círculos, segundo a plataforma de monitoramento aéreo Flightradar.

Com a ligeira melhora na visibilidade após as 7 horas, alguns voos conseguiram chegar e partir da Capital. No entanto, a visibilidade mais restrita ficou oscilando até o momento da normalização, às 8h56min, segundo a Fraport, provocando novos atrasos, mas sem tumultos e formação de filas. A manhã encerrou com 14 decolagens atrasadas, quatro voos alternados e seis chegadas atrasadas.

Leia Mais Aeroporto de Caxias do Sul ganhará uma estação meteorológica digital do Inmet, em projeto nacional

O que diz a Fraport

"Ao longo da manhã, estivemos abaixo das condições mínimos para pouso e decolagem. Em razão da forte neblina, o serviço ficou oscilando, sendo retomado e depois suspenso novamente.

Às 8h56 a operação foi retomada.

A decisão sobre a suspensão do serviço de pousos e decolagens é da Torre de Controle (coordenada pela aeronáutica) e dos pilotos.

A orientação aos passageiros é que consultem o painel de voos e, em caso de dúvidas, façam contato com a companhia aérea.

Observação: não é correto dizer que o aeroporto ficou fechado, mas sim que a operação ficou suspensa para pousos e decolagens."

Estradas requerem cuidado

Neblina no acesso ao embarque do aeroporto de Porto Alegre. Kathlyn Moreira / Agência RBS

O eixo da BR-116 norte, entre Novo Hamburgo e a Capital, tem intenso nevoeiro desde a madrugada. A situação requer cuidado redobrado dos usuários da rodovia. A situação se repete na freeway e nos acessos a Porto Alegre.

Dia de tempo seco

O frio intenso começa a dar uma trégua nesta sexta-feira (4), que marca fim da onda frio que se estabeleceu sobre o Rio Grande do Sul. A condição é motivada pelo afastamento da forte massa de ar polar, responsável pela queda brusca da temperatura na última semana.

Leia Mais Jocimar Farina: obras de novo aeroporto na serra gaúcha poderão começar em breve

A sexta-feira (4) começou com temperaturas um pouco mais elevadas em relação ao restante da semana: a estação meteorológica do Inmet no Jardim Botânico, em Porto Alegre registrou mínima de 7,4 graus durante a madrugada. A máxima hoje não deve superar os 18 graus. A neblina só começou a se dissipar por volta das 9 horas.