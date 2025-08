Na onda do morango do amor, fruta chega a faltar em supermercados de Porto Alegre

Supermercados registraram aumento expressivo na procura pelo item. Renan Mattos / Agencia RBS

Os efeitos da viralização do doce morango do amor nas redes sociais chegaram às gôndolas dos supermercados em Porto Alegre. Zero Hora visitou 10 estabelecimentos nesta segunda-feira (28) e, em seis deles, não havia mais morangos nas prateleiras. Nos demais, a reportagem encontrou bandejas vendidas entre R$ 10 e R$ 15, aproximadamente.

No Zaffari da Avenida Ipiranga, a caixa com 200 gramas era vendida a R$ 14,98. No entanto, a loja já não contava com unidades disponíveis durante a tarde desta segunda. Conforme uma funcionária, um carregamento havia chegado durante a manhã, mas foi esgotado em poucas horas. A expectativa é de que haja reabastecimento nesta terça (29) pela manhã.

A previsão de novos carregamentos também foi relatada por funcionários no Hoffmann Supermercados, no Partenon, e no Anuar Pezzi, no Menino Deus.

No Supermercado Gaúchão, no bairro Santana, os morangos disponíveis também já tinham sido todos vendidos — a R$ 15,49.

A reportagem também não encontrou a fruta no Asun do bairro Azenha e no Keppler do bairro Medianeira.

Alta procura

No Rissul da Avenida Cristovão Colombo, o gerente relatou o aumento expressivo da procura durante a semana passada. A rede chegou a fazer uma promoção antes da elevação do preço, mas repassou os aumentos ao consumidor, nesta semana, após a elevação do valor promovida pela fornecedora no último sábado.

Nas prateleiras do supermercado, as bandejas com 200 gramas passaram de R$ 12 na semana passada para R$ 14,98 nesta semana.

O menor preço foi registrado no Super da Casa, da Rede Grande do Sul, na Avenida Bento Gonçalves. Poucas bandejas estavam disponíveis, por R$ 9,99. Na mesma avenida, mas no Carrefour, as bandejas de 200 gramas custavam R$ 10,99.

Já no Gecepel do Jardim Botânico a bandeja de 225 gramas custava R$ 14,99.

De acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), os cenários são muito diferentes em cada rede. Mesmo assim, os supermercadistas registraram aumento nas vendas desde a semana passada.

Ainda segundo a entiade, alguns estabelecimentos conseguem repor o estoque e negociar com fornecedores, que elevaram o preço (entenda abaixo), enquanto outros registram falta da fruta.

Fornecedores aumentam o preço durante entressafra

Reportagem de Zero Hora publicada ainda na sexta (25) já apontava o cenário de aumento nos preços. Na Ceasa, o quilo da fruta dobrou de valor, passando de R$ 30 na segunda (21) para R$ 60 no final da semana.