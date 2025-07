Morre Edison Baptista Chaves, primeiro secretário de Turismo do Rio Grande do Sul

Edison Baptista Chaves era economista formado pela PUCRS. Rodrigo Chaves / Arquivo Pessoal

Primeiro secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Edison Baptista Chaves faleceu no dia 11 de julho, em Porto Alegre. Ele tinha 86 anos e estava internado no Hospital Mãe de Deus, em razão de complicações de saúde.

Nascido em Rio Grande, no sul do Estado, em 25 de julho de 1939, mudou-se para Porto Alegre durante a infância. Filho de um ferroviário e uma dona de casa, ficou órfão de pai na adolescência. Com o apoio da Associação Cristão de Moços (ACM), foi admitido como bolsista no Centro Universitário Metodista, onde completou seus estudos pré-universitários.

Formado em Economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Chaves teve intensa atuação no setor público. Na Sudesul, chefiou o plano regional de turismo. Após, foi secretário estadual de Turismo, entre 1971 e 1973, primeira pessoa a ocupar o cargo, e secretário estadual de Indústria e Comércio, tendo também dirigido a Metroplan.

Na fase final de sua carreira, assessorou a Secretaria Municipal de Produção Indústria e Comércio (Smic). Edison também teve atuação na iniciativa privada. Foi vice-presidente do Estaleiro Só e diretor da Rede Plaza de Hotéis, participando ativamente da criação do Porto Alegre Convention & Visitors Bureau.

Esportista e história na Zero Hora

Atleta entusiasmado, integrou o time campeão do primeiro campeonato estadual de basquete infantil, em 1953. A atuação foi relembrada no Almanaque Gaúcho, na Zero Hora de 30 de março de 2000.

Chaves continuou praticando basquete e atuando como voluntário na ACM por décadas, local onde tinha um círculo de amigos e admiradores. Além disso, foi velejador por muitos anos, sendo sócio remido do Clube Jangadeiros, tendo presidido a Federação de Vela.

Entre outras homenagens recebidas ao longo da vida: associado Benemérito da ACM, cidadão de Porto Alegre, medalha Cidade de Porto Alegre e Mérito Industrial do Rio Grande do Sul.

Bem-humorado e expansivo, Chaves apreciava a boa mesa, participando da Confraria Bon Gourmet nos anos 80 e 90. Ficava feliz ao reunir a família nos almoços de domingo, ocasiões em que cozinhava com esmero, para deleite de todos.