Moradores do bairro Guarujá, em Porto Alegre, convivem com alagamentos desde domingo

Alagamentos decorrentes da alta do Guaíba no bairro Guarujá têm causado transtornos para moradores ao longo da semana. Desde domingo (29), um trecho de cerca de 300 metros na Avenida Guaíba está com uma lâmina d'água que dificulta a passagem de veículos. Apenas automóveis mais altos passam por ali, em frente à Praça Zeno Simon.