Mesmo com lei que autoriza cobrança, prefeitura de Porto Alegre descarta adotar tarifa para uso de banheiros públicos

Pela lei, banheiros do Mercado Público podem ser cobrados

A prefeitura de Porto Alegre decidiu manter gratuitos os banheiros públicos da cidade, mesmo com a sanção de uma lei municipal que permite a cobrança pelo uso desses espaços . A norma, sancionada pelo prefeito Sebastião Melo em dezembro , autoriza a arrecadação em até metade dos sanitários localizados em áreas públicas com finalidade de exploração comercial.

Entram nessa categoria os banheiros do Mercado Público, Caminho dos Jacarandás (localizado na Praça da Alfândega), o Mercado do Bom Fim (ao lado da Redenção) e o Abrigo dos Bondes (na Praça Parobé, em frente ao Mercado Público). O projeto aponta ainda que, quando feita a cobrança, o dinheiro arrecadado é usado para a manutenção dos espaços, incluindo os que permanecem gratuitos.

Apesar da permissão legal, a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) avalia que todos os banheiros sob responsabilidade do município estão em bom estado de conservação, o que descarta, neste momento, a necessidade de cobrança. Ainda que a medida possa ser revista futuramente, não há previsão para que isso ocorra.

A legislação também abre possibilidade de cobrança em áreas públicas sob concessão da iniciativa privada. A Gam3parks — empresa responsável pela gestão do trecho 1 da orla do Guaíba e do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho — informou que não pretende cobrar pelo uso dos sanitários nesses locais.