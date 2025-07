Mais limpeza, menos ambulantes e conserto de calçadas: os pedidos de empresários do Centro à prefeitura de Porto Alegre

Entre as queixas dos empresários está a presença de ambulantes nas ruas do Centro Histórico. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Em evento na tarde desta terça-feira (22), empresários do Centro Histórico levaram à prefeitura de Porto Alegre as principais dificuldades que o bairro enfrenta atualmente. Entre os pedidos, estão melhorias no calçamento, mais limpeza e mais iluminação para gerar uma maior sensação de segurança na região.

O encontro ocorreu no Plaza São Rafael. A reunião contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, secretários, entidades e empresários, entre eles, Claudio Luiz Zaffari, que tem três supermercados no Centro Histórico; Kleber Sobrinho, responsável pela restauração do edifício Cais Rooftop; e Edemir Simonetti, dono de restaurantes icônicos do bairro.

Um dos problemas apontado pelos empresários é uma "competição desleal" com ambulantes que vendem produtos nas calçadas, principalmente na Rua dos Andradas e Avenida Borges de Medeiros. Segundo o prefeito Sebastião Melo, isso será combatido com fiscalização mais rígida após a finalização da obra do Quadrilátero Central.

— Vamos apertar essa fiscalização. Eu prometi isso lá atrás e vou cumprir. Tem a questão dos indígenas, temos que encontrar um espaço para eles. É diálogo e construção — diz Melo.

Secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer afirma que o Centro Histórico receberá novas obras a partir de financiamentos com bancos internacionais. O valor a ser investido no bairro passará de R$ 400 milhões. Entre os projetos, estão revitalizações de praças, escadarias e trechos de ruas.

— São esculturas de intervenção urbana. Vamos alargar calçadas, colocar canteiros, embelezar canteiros, mais estruturas de lixo, iluminação. Melhorar a paisagem urbana embelezando-a — promete Schirmer.

Visão de entidades

Na avaliação do assessor para assuntos governamentais do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), Victor Pires, o Centro Histórico precisa avançar em três diferentes frentes:

— Zeladoria: calçada, lixo e iluminação. Podem não afetar diretamente o lojista, mas afeta o cliente que circula no bairro. Política social: temos muitos problemas com moradores de rua. O lojista chega para abrir sua loja e enfrenta dificuldade para retirar essas pessoas. E segurança: tudo isso que citei gera uma maior sensação de insegurança, o que deve ser combatido.

Já o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, Carlos Klein, diz que aguarda com ansiedade a finalização das obras do Quadrilátero Central e a execução de obras de proteção contra cheias.