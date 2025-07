Mais de 3,6 mil ainda estão fora de casa em Eldorado do Sul após alagamentos

Ruas permanecem alagadas no bairro Cidade Verde. Paulo Egídio / Agência RBS

Cerca de duas mil pessoas retornaram para casa em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, entre a segunda (30) e esta terça-feira (1º), mas a cidade ainda enfrenta dificuldades em razão dos alagamentos provocados pela elevação dos níveis do Guaíba e do Rio Jacuí.

Conforme boletim da Defesa Civil municipal divulgado nesta terça, 3.627 moradores seguem fora de suas residências — número inferior ao registrado no domingo, quando eram 5.635 mil pessoas nessa condição.

Do total, 3.350 estão desalojados, ou seja, hospedados em casas de amigos ou familiares. Outras 277 pessoas permanecem abrigadas no espaço emergencial montado pela prefeitura na Estrada do Conde.

O bairro Cidade Verde é o mais atingido pela cheia, com boa parte das ruas ainda alagadas. Outro sete bairros continuam apresentando problemas com alagamentos: Chácara, Itaí, Picada, Sans Souci, Sol Nascente, Vila Da Paz e Assentamento Irga.

Quatro destes locais receberão equipamentos para medição própria da prefeitura. O município ainda está finalizando o processo de compra dos equipamentos e prevê iniciar a instalação ainda nesta semana.

A medição mais recente da prefeitura na praia de Sans Souci, às 12h, aponta estabilidade no nível do Guaíba, que está em 1m21cm. O mesmo indicador foi aferido às 7h. A cota de inundação em Eldorado do Sul é de 1m15cm.

Licitação do dique

Com frequentes episódios de enchente, moradores de Eldorado do Sul aguardam solução definitiva com a construção de um dique de proteção ao município.

O governo do Estado já abriu licitação para atualizar o anteprojeto do dique, e a empresa Hidrostudio foi vencedora. No entanto, o processo foi suspenso por decisão do conselheiro Estilac Xavier, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

A Procuradoria-Geral do Estado protocolou um recurso na segunda-feira (30), na tentativa de reverter a decisão e retomar a licitação. Nesta terça, uma comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite esteve no TCE para apresentar argumentos a favor da continuidade do projeto.

Depois da reunião, Leite disse que se a licitação for retomada, o Estado poderá contratar a obra do dique até o final do ano:

— O preço é vantajoso, a empresa é tecnicamente habilitada e estamos em condições de, ao longo dos próximos meses, uma vez que possamos efetivar esse contrato, ter o anteprojeto atualizado para, no final do ano, estarmos conseguindo encaminhar a contratação integrada de projeto executivo e execução da obra do dique de Eldorado — disse o governador.