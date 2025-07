Lenda ou verdade? A história da demorada construção da Igreja das Dores, a basílica de Porto Alegre

A construção da igreja começou em 2 de fevereiro de 1807 . Houve diversas paralisações e problemas ao longo das décadas. Apenas em dezembro de 1900, inaugurou-se a torre ocidental. E, no ano posterior, foi inaugurada a do lado leste. Os andaimes da fachada só seriam removidos em definitivo nos primeiros meses de 1904 .

Padre diz que lenda está no imaginário dos porto-alegrenses

— Isso faz parte do imaginário de todo porto-alegrense. Daquelas lendas urbanas a la Victor Hugo (escritor francês). Ou seja, mais ou menos que nem o Corcunda de Notre-Dame — afirma o religioso, que há oito anos atua no templo.

— Faz parte da história da cidade a lenda de que a Igreja das Dores teria recebido um escravizado emprestado da Irmandade. E que esse escravizado teria sido enforcado injustamente por ter sido acusado de roubo de material, ou de uma suposta coroa de uma imagem que ainda não existia. No momento do enforcamento, ele teria dito, como uma praga, que o seu senhor não veria a igreja pronta.

Novela da década de 1930 consolidou lenda

— Algumas versões falam da questão da joia, que os irmãos precisavam pagar para entrar na Irmandade da Nossa Senhora das Dores. Uma das versões fala que ele (Josino) teria roubado uma joia. Mas as pessoas não compreendem o que seria a tal joia. Isso só faz parte da grande história que é a lenda do Josino — ilustra.

Enforcados no Largo da Forca

Segundo consta no livro A Velha Porto Alegre, do historiador Sérgio da Costa Franco, aconteceram 22 mortes por enforcamento , entre 1821 e 1857, na Capital.

"O carrasco, depois de verificar o estado da corda com a qual fazia o laço no pescoço do réu, amarrava uma das pontas à trave do cadafalso. E colocava-se-lhe por trás ao mesmo tempo que o padre começava a fazer o 'Creio em Deus Padre' que o paciente repetia com fervor delirante."