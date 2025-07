Lembra do Galo Fu? Sucesso nas redes sociais, ave virou livro infantil e ganhou outros companheiros

Com mais de 81 mil seguidores nas redes sociais, onde costuma aparecer com trajes como chapeuzinho e gravata-borboleta, o Galo Fu permanece um sucesso de audiência. Com seis anos de idade, a ave costuma ser retratada em poses divertidas por diferentes pontos turísticos de Porto Alegre e de outras cidades do Rio Grande do Sul (veja na galeria de fotos abaixo).

A história deste galináceo foi eternizada por sua tutora, a cirurgiã-dentista Anete Michel, 49 anos. Em 2023, a moradora do bairro Santana, na Capital, lançou o livro O Galo Fu — Uma fábula baseada em fatos reais. Com ilustrações de Walter Lara, a obra tem características didáticas e narra a relação da autora com o animal de estimação. A publicação tem sido utilizada em escolas infantis. Na época do lançamento, o pet já era conhecido por seguidores na internet.

Ainda em 2019, a tutora adotou dois pintinhos no Mercado Público, que viriam a ser batizados de Fu e Fi. Conforme ela relata, a ideia era permanecer certo tempo com os animais e depois doá-los à irmã que possuía galinhas e vive em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Chegaram a passar um fim de semana na casa da parente, mas Anete sentiu saudades e foi buscá-los de volta.

Porém, quando estavam com cerca de quatro meses, Fi começou a bicar a tutora e a agredir Fu. Foi preciso encaminhar o primeiro novamente para São Leopoldo. Nesse período, Anete pensou que seria melhor Fu adaptar-se a uma vida no ambiente mais espaçoso do sítio da irmã. Mas, quando estava lá, ele não saía de perto do carro da tutora e fugia para dentro de um matagal.

— Ele ficava parado perto do carro, esperando para voltar. Depois veio a pandemia e quem estava aqui comigo? O Fu. Parecia enviado para nós ficarmos juntos — reflete, pensativa, e com o animal no colo.

No prédio onde vive, Fu é uma celebridade. Segundo a tutora, os vizinhos até gostam quando a ave de 2,8 quilos canta em torno das 5h50min.

Com cores que remetem ao âmbar e ao ocre, o galo dorme no sofá da sala e come grãos como milheto, painço, girassol, gergelim, trigo e arroz; além de couve-flor, mamão — sua grande paixão — e outras frutas. Quando a cirurgiã-dentista precisa sair de casa para algum compromisso, o galináceo reclama e emite os conhecidos sons de cocoricó e remexe as asas de forma agitada.

Novos companheiros

Com o tempo, a família cresceu. Em 2022, Anete adotou uma galinha branca e a batizou de Alecrim. Como já era idosa, a ave faleceu. Na sequência, quem chegou foi Kika, atualmente com cerca de dois anos e meio. Os mais recentes pets são a galinha Maizena e o galinho Faísca, ambos de sete meses e que nasceram de ovos comprados já galados, ou seja, que passaram pelo processo de fecundação. Todos os quatro se dão bem e vivem em harmonia.

O Galo Fu costuma ser levado nas viagens da família para a Serra e outros destinos do Estado. A tutora precisa entrar em contato com os hotéis para ver se aceitam ou não a presença de uma ave. E muitos locais não permitem. Curiosamente, os hotéis que aceitaram o galo acabaram posteriormente até o seguindo no Instagram.

— O Fu me ensinou a conhecer o Rio Grande do Sul. Antes, tirava férias e ia para o Nordeste. Com o Fu começamos a conhecer as riquezas do nosso Estado, como Ametista do Sul, a cidade de Mata, a região dos cânions e as Missões — enumera.

O Galo Fu passeia com a tutora em shoppings centers como Iguatemi e Praia de Belas. Porém, sempre no colo de Anete. Parques também são destinos procurados pela família, mas há receio de ataque de cães. O pet prefere mesmo receber carinho:

— Ele gosta de estar no colo da gente. É uma coisa impressionante.

Anete, que não tem filhos, pensa em escrever um segundo livro sobre as inúmeras viagens ao lado do amigo de penas. Mas para isso seria necessário patrocínio, já que a primeira publicação teve valores elevados e foi bancada pela tutora.

— Se tiver patrocinador, eu aceito fazer o livro — diverte-se.

Em relação à notoriedade do companheiro, ela conta que só decidiu compartilhar a rotina do animal após pedidos de amigos durante a pandemia. Hoje em dia, quando não há publicações, os seguidores mandam mensagens querendo saber de notícias.

Eu nunca pensei que eles eram tão inteligentes, emotivos e apegados, que interagissem tanto com as pessoas. O Fu me impressionou de uma maneira que marcou a minha vida. ANETE MICHEL Cirurgiã-dentista, tutora de Fu

