Invasão paulista e resposta gaúcha provocam "boom" de lojas de cosméticos em Porto Alegre

Marcas de São Paulo chegaram a Porto Alegre para abocanhar fatia desse mercado. Renan Mattos / Agencia RBS

O mercado da beleza está aquecido em Porto Alegre. Somente nos últimos dois anos, a cidade ganhou 12 mega lojas de cosméticos de grandes redes. O movimento marca a chegada de empresas de São Paulo em solo gaúcho, mas também a expansão de marcas locais. Além de aberturas recentes, mais três serão inauguradas na Capital ainda este ano.

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), que representa o setor no país, diz que o brasileiro é o terceiro maior comprador de cosméticos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

Em Porto Alegre, as lojas de cosméticos estão se instalando em grandes pontos de rua e em shoppings centers. Entre a infinidade de produtos vendidos, estão cremes para cabelo, maquiagens, esmaltes e equipamentos, como secador de cabelo, chapinha e barbeador.

— O autocuidado com a beleza, a saúde e o bem-estar estão em alta, principalmente produtos que retardam o envelhecimento. As pessoas não querem apenas viver mais, mas também viver melhor — avalia o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, Írio Piva.

Invasão paulista

A Vonný Cosméticos, de São Paulo, foi uma das primeiras redes de fora do Rio Grande do Sul a se instalar em Porto Alegre. A estreia se deu em 2023 em um ponto deixado pela Riachuelo no Centro Histórico. A loja é tão grande que tem acesso pela Rua dos Andradas e pela Rua General Vitorino.

Em 2024, a Vonný instalou mais uma operação no Centro, desta vez em um prédio de 1913 deixado pelo banco Safra, também na Rua dos Andradas. O imóvel tem 1,8 mil metros quadrados e passou por obras de restauro na fachada.

Na Rua Voluntários da Pátria, a marca possui mais uma loja, em um ponto deixado pela varejista Marisa em 2023. Na mesma rua, acaba de inaugurar sua maior operação em Porto Alegre. A marca ocupou os três andares do antigo Centro Shopping, que tem acesso também pela Avenida Júlio de Castilhos.

Com 3 mil metros quadrados e 30 mil produtos à venda, a loja tem contrato assinado para operar por cinco anos, podendo renovar o acordo.

Também de São Paulo, a Beleza na Web prepara a abertura de sua primeira loja no Rio Grande do Sul. Ficará em um ponto no primeiro piso do BarraShoppingSul. Com 3,5 mil itens à venda, a inauguração acontecerá após o Dia dos Pais.

A marca pertence ao grupo O Boticário e é conhecida por ter preços competitivos em seu e-commerce. O gerente de operações e vendas da Beleza na Web, Henrique Santos, diz que a loja física acompanhará as promoções do site.

— Todo dia temos novas ofertas. A loja fará um espelhamento, as principais ofertas vêm para a loja. A maioria dura um dia. Também teremos produtos exclusivos somente na loja — diz o executivo.

Até o final do ano, pelo menos, essa será a única loja da Beleza na Web em Porto Alegre, mas outros pontos na cidade já começaram a ser mapeados.

Tapume foi colocado onde Beleza na Web abrirá sua loja no BarraShoppingSul. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

A superintendente do BarraShoppingSul, Stela Parenza, comemora a chegada da marca e lembra que o shopping conta com mais operações de cosméticos multimarcas.

Uma delas é a Me.linda, com sede em Jundiaí, no interior de São Paulo. A marca chegou a Porto Alegre no ano passado, a partir da abertura de três lojas: no BarraShoppingSul, no Praia de Belas Shopping e no Shopping Iguatemi — essa última serve como um pequeno centro de distribuição para abastecer outras unidades da Capital.

Para abrir as três operações, a Me.linda investiu R$ 10 milhões. Gerente administrativo da rede, Luan Destro, diz que as lojas de Porto Alegre estão performando bem, mesmo competindo com outras marcas do mesmo segmento.

Somente no Iguatemi, a Me.linda disputa com outras três lojas multimarcas.

— É um movimento que tem ocorrido em outros Estados. O segmento tem uma margem de varejista, não de indústria. Não dominamos a cadeia de ponta a ponta. Esse movimento traz uma divisão maior da fatia da pizza. Cada um vai ter que criar sua estratégia de diferenciação para não ficar no meio do caminho — avalia Destro.

Resposta gaúcha

Criada há 25 no centro de Porto Alegre, a Belshop reinava sozinha na capital gaúcha até a chegada das redes paulistas. Hoje, a empresa está com 45 operações, sendo oito em Santa Catarina e três em São Paulo, mercado que começou a atuar no final de 2024.

— A entrada de concorrentes acaba diluindo margens, acabamos sofrendo um pouco. Temos que fazer o dever de casa, tentando extrair disso uma estratégia de combate. Vamos continuar no nosso trilho — diz o fundador da marca, Renato Pereira.

Como diferencial, a Belshop conta com salões de beleza dentro de suas lojas.

— Nossa estratégia será ampliar o portifólio indo para outros Estado. Eles vêm para cá, nós vamos para lá também — completa o empresário, que projeta, para este ano, mais duas lojas da Belshop em Porto Alegre e mais uma em São Paulo.

De São Leopoldo, a Nova Era é outra rede gaúcha especializada em cosméticos multimarca. Criada há 43 anos, a empresa está com 29 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. A expansão para fora do Estado ainda é tímida, com apenas uma unidade em Santa Catarina.

Neste momento, a estratégia da marca é se estabelecer em Porto Alegre, onde chegou no ano passado. Para a estreia, foram escolhidos pontos de destaque nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e Pontal Shopping. Neles, são vendidos mais de 8 mil tipos de produtos, com grande variedade de perfumes importados.

Novo público

Em um passado não muito distante, existiam poucas opções de lojas de cosméticos em Porto Alegre. Profissionais de salão de beleza costumavam recorrer à Coprobel, loja do segmento localizada na Rua Riachuelo. Com o sucesso da operação, que ainda existe, outras surgiram na volta, como a própria Belshop.

A economista-chefe da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patrícia Palermo, avalia o fenômeno como consequência de mais pesquisa por parte do consumidor:

— O consumidor mudou, se interessa cada vez mais sobre esses produtos e vê em lojas especializadas a possibilidade de conhecer e experimentar marcas novas, com valores maiores e de uso e resultado mais específico — diz Patrícia.

Nas redes sociais, criadores de conteúdo ensinam seus seguidores a se maquiar e dão dicas de produtos. A estudante Yasmin Fioreze, 22 anos, é uma das influenciadas. Na loja da francesa Sephora, no Iguatemi, ela buscava um brilho labial que foi indicado na internet.

— Venho bastante aqui, às vezes só para olhar. Hoje estou com um objetivo. Mas é impossível comprar só uma coisa — diz Yasmin.

Na loja da Me.linda, no mesmo shopping, a cabelereira Fátima Gurgel, 54, estava em busca de uma máscara para cabelos cacheados.

— Estava apenas passeando no shopping e aproveitei para comprar material para meu salão. Vi que está por um bom preço e vou levar — conta a empreendedora.

Loja da Me.linda no BarraShoppingSul foi inaugurada no ano passado. Renan Mattos / Agencia RBS

Todas as marcas procuradas pela reportagem de Zero Hora afirmam que mais de 90% do seu público é formado pelo consumidor final, ou seja, aquele que não compra para faturar com ele. Além disso, mais de 80% são mulheres. Porém, aos poucos, os homens estão começando a frequentar essas lojas.

— Vim apenas para comprar um perfume — disse à reportagem um homem que não quis ser identificado.

Na fila para pagar, também pegou um pacote de lenços umedecidos.

Aberturas nos últimos dois anos em Porto Alegre:

Vonný: 4

Me Linda: 3

Nova Era: 3

Belshop: 2

Próximas aberturas: