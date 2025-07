Um incêndio atingiu uma casa localizada dentro do Parque de Exposições Assis Brasil , em Esteio, na noite deste domingo (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 20h.

As chamas destruíram completamente o imóvel, que funcionava como loja apenas durante o período da Expointer. A estrutura estava situada no núcleo do Cavalo Crioulo da 6ª Região Tradicionalista.