Incêndio atinge empresa no Distrito Industrial de Cachoeirinha

A grande coluna de fumaça que saía do local situado no Distrito Industrial foi vista de várias partes do município e até mesmo de cidades vizinhas.

O fogo atingiu a parte de 1,8 mil metros quadrados onde ficava um depósito da empresa , que atua com metais. O local fica próximo da esquina com a Avenida Frederico Ritter. Foram atingidos paletes metálicos e plástico.

Unidades do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí e Canoas, além de tanques privados atuaram no combate às chamas e rescaldo, que seguiu até o final da madrugada desta quarta-feira (30). Foi necessário um caminhão com uma escada magirus para enfrentar as chamas que escapavam pelo telhado. Mais de 100 mil litros de água foram utilizados. Ainda assim, no amanhecer desta quarta ainda restavam pelo menos dois focos de fogo no local.