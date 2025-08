Igreja Universal fará prédio na entrada de Porto Alegre

Imóvel deve contar com espaço para eventos, garagem e até quadras esportivas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Igreja Universal do Reino de Deus começou a obra de um edifício na entrada de Porto Alegre. Quem desce a Avenida Castello Branco em direção ao Viaduto da Conceição já consegue enxergar as máquinas trabalhando.

O edifício ficará em um terreno com acesso pelas ruas Comendador Manoel Pereira e Voluntários da Pátria. A área, que já pertencia à igreja, fica ao lado do Edifício Ely, prédio histórico operado pela Tumelero em vias de fechar, e atrás do templo que a igreja construiu no ano 2000, com acesso pela Avenida Júlio de Castilhos.

O sistema de monitoramento de licenças da prefeitura de Porto Alegre mostra que o edifício terá seis andares e 2,5 mil metros de área construída. Procurada, a Universal não quis comentar sobre a obra.

A reportagem de Zero Hora foi ao local para conferir o andamento dos trabalhos. Após concluída a terraplanagem, a empresa PreMold começou a fazer a fundação, que é a base sobre a qual todo o edifício será construído.

Ao todo, 40 pessoas trabalham nessa etapa da obra. Segundo um dos coordenadores dos trabalhos, o edifício terá espaço para eventos, garagem e até quadras esportivas para os fiéis da igreja. A previsão é de que o complexo fique pronto até a metade de 2026.

Terreno com história

O novo edifício da Universal ficará no terreno onde já foi a sede da Companhia Geral de Acessórios (CGA), da Chevrolet, e de um atacado. Depois de adquirida, na década passada, a área começou a ser usada como garagem pelos membros da igreja.

Na parte do terreno com acesso pela Comendador Manoel Pereira, a igreja mantinha o Força Jovem Universal, um braço voltado a projetos focados no público jovem. Ao lado, existia um pequeno estacionamento operado pela Safe Park.

Em 2023, a Universal obteve licenças na prefeitura para derrubar as estruturas, o que começou a ser feito no ano seguinte.

Assim estava o prédio da antiga Companhia Geral de Acessórios em 2023. Google Street View / Reprodução

Templo

Há 25 anos, a Igreja Universal do Reino de Deus inaugurou um templo na Avenida Júlio de Castilhos, que chama atenção de quem entra em Porto Alegre.

Em 2011, o edifício passou por uma grande reforma e ganhou fachada com vitrais. Na época, um pequeno prédio ao lado, onde funcionava uma livraria, foi integrado à igreja.

Naquele mesmo ano, a Universal adquiriu o prédio do outro lado, onde ficava a antiga Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Essa construção também veio a passar por reformas para ser somada ao templo.

Templo da Universal em Porto Alegre ganhou fachada com vitrais em 2011. Fernando Gomes / Agencia RBS