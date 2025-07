Homem morre atropelado por veículo a serviço da CEEE Equatorial em Porto Alegre

Um homem morreu atropelado por uma caminhonete da CEEE Equatorial na tarde desta quinta-feira (17) na Avenida Carlos Gomes, zona norte de Porto Alegre. O caso ocorreu por volta das 18h30min, próximo do viaduto da avenida Nilo Peçanha.

A vítima foi identificada como Gabriel Gardani. A idade dele não foi informada.

Leia Mais Mecânico morre atropelado por caminhão logo após conserto; polícia investiga o caso

Segundo informações da ocorrência policial, ele foi atingido por uma Hilux da empresa dentro do corredor de ônibus. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Em nota, a CEEE Equatorial lamentou o ocorrido e reforçou que "A companhia realiza treinamentos contínuos com as empresas parceiras, com foco em segurança no trânsito, cuidado com as pessoas e proteção da vida."

Confira a nota da CEEE Equatorial na íntegra abaixo:

No início da noite desta quinta-feira (17), foi registrado um acidente envolvendo um pedestre e um carro de uma empresa terceirizada, a serviço da CEEE Equatorial, no corredor de ônibus da Terceira Perimetral, em Porto Alegre. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) autoriza o tráfego de veículos a serviço da distribuidora nestas vias.

Segundo apurado até o momento, o pedestre teria atravessado a via repentinamente na frente do veículo da empresa, que não conseguiu evitar a colisão. Infelizmente, o pedestre acabou falecendo no local.