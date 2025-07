Governo Melo ainda não tem votos na Câmara para aprovar concessão do Dmae

Pela proposta, inciativa privada assumiria distribuição da água e coleta e tratamento de esgoto. Duda Fortes / Agencia RBS

Mesmo com base numerosa na Câmara de Vereadores, o prefeito Sebastião Melo ainda não tem votos suficientes para aprovar a concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e de outros serviços de saneamento básico em Porto Alegre. A proposta foi ​protocolada em maio e poderá ser votada a partir do final de agosto.

Em levantamento feito pela reportagem de Zero Hora, 16 vereadores declaram voto a favor da medida, enquanto 13 indicam voto contrário. Cinco parlamentares afirmam que o posicionamento ainda não está definido. A presidente da Câmara, Comandante Nádia (PL), só votará em caso de empate, mas também expressa posição favorável.

Para que o projeto seja aprovado, o governo precisa dos votos de ao menos 18 dos 35 vereadores, maioria simples caso o plenário esteja com quórum completo.

Todos os vereadores que anunciam posição favorável integram a base governista, assim como os indecisos. Na oposição, há unanimidade contra a concessão, acrescida do vereador Márcio Bins Ely (PDT), que é independente mas costuma votar com o governo.

Entre parlamentares favoráveis, predomina o argumento de que a concessão é necessária para injetar recursos no tratamento de esgoto e atender ao marco legal do saneamento básico. A legislação federal estipula que, até 2033, 90% dos dejetos devem ser tratados. Em Porto Alegre, o indicador atual é de 52%.

— Temos 800 ocupações irregulares que precisam de saneamento e não temos recursos para atender todas as pessoas com dignidade. A concessão vai ter um regramento específico, que terá cobranças e exigências, e não será uma privatização — analisa a vice-líder do governo, Cláudia Araújo (PSD).

Por outro lado, vereadores que rejeitam a proposta dizem que acarretará em aumento da tarifa e piora dos serviços. A oposição cita a privatização da CEEE como exemplo de insucesso na delegação de serviços essenciais a entes privados.

— A água deve ser pública e não pode estar na mão de um grupo empresarial. Isso não garante a qualidade e fará aumentar o preço. A CEEE, quando virou privada, a conta ficou mais cara e o serviço baixou de qualidade, porque a iniciativa privada busca o lucro e não garante o controle social — justifica Erick Dênil (PCdoB).

No bloco dos indecisos, o argumento é de que é preciso ouvir a população antes de decidir. No momento, a Câmara tem feito audiências públicas sobre o projeto nas 17 regiões do Orçamento Participativo.

— Estou esperando se encerrarem as audiências públicas e ter um compilado da opinião das comunidades sobre o modelo de concessão. A decisão do nosso voto será baseada no entendimento da população — pondera Giovane Byl (Podemos).

O governo ainda tem possibilidade de conquistar os votos de indecisos, mas precisará negociar para chegar à votação com margem suficiente. Até mesmo vereadores que se declaram a favor da concessão admitem possibilidade de mudar de ideia. É o caso de Mauro Pinheiro (PP), que criou uma comissão na Câmara para discutir o projeto.

— Pretendo votar a favor, mas quero entender melhor o que o governo pretende, pois ainda tenho dúvidas — alega Pinheiro.

Em tese, Melo não depende de aval da Câmara para levar a concessão adiante, mas enviou projeto ao Legislativo para compartilhar a responsabilidade com os vereadores e ampliar a legitimidade da medida.

Saiba qual a posição dos vereadores

O que prevê o projeto

O texto protocolado pelo prefeito Sebastião Melo autoriza a concessão parcial de serviços do Dmae. A proposta mantém sob controle público a captação e o tratamento de água existentes e delega a uma empresa ou consórcio privado os serviços de distribuição da água, manutenção e ampliação das redes e coleta e tratamento de esgoto. A futura concessionária também ficará com a cobrança das faturas.

O texto, no entanto, abre brecha para que estações de captação e tratamento que comecem a operar depois da sanção da lei sejam operadas pela iniciativa privada.

Além disso, abrange a concessão de outros serviços de saneamento, como a limpeza urbana, a coleta e a destinação de resíduos sólidos e a drenagem urbana.