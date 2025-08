Fitas VHS e DVDs ainda sobrevivem em distribuidora de Porto Alegre: "O cinéfilo é um viciado"

Prateleiras oferecem diversas opções de filmes. Duda Fortes / Agencia RBS

Em tempos de incontáveis processos digitais, poucos locais ainda resistem aos avanços da tecnologia e oferecem mídias analógicas para o público. Há 25 anos em ponto situado na Avenida Farrapos, no bairro Floresta, a Zero Vídeo Distribuidora exibe prateleiras com variados gêneros de filmes em DVD, VHS e Blu-ray, além de CDs, discos de vinil e livros.

Quem visita o estabelecimento parece voltar até duas ou três décadas no passado. Na era do streaming, o empresário Luiz Alberto Rigon, 70 anos, ainda encontra público interessado nos estimados 40 mil itens de seu acervo.

— O cinéfilo é um viciado — justifica.

Rigon conta que primeiro teve uma videolocadora, sugestão recebida de um amigo de infância durante uma consulta odontológica. Na época, Rigon atuava como dentista e jamais havia cogitado abrir um espaço semelhante. Em 1986, isso mudou: resolveu inaugurar a Canal Zero, na Avenida João Wallig.

— Comprei um aparelho de VHS e comecei a consumir que nem doido. Sempre fui aficionado por cinema. Então, abrimos uma lojinha para se divertir — recorda Rigon, que é natural de Caxias do Sul, na Serra.

Leia Mais Com fitas cassetes e CDs demos, relicário preserva memória do rock gaúcho em Porto Alegre

Segundo o proprietário, o espaço era modesto. Em virtude da grande procura dos clientes por filmes, foi necessário ampliar. Essas expansões ocorriam em intervalos de poucas semanas, pois os filmes chegavam aos borbotões. Resultado: o que era uma loja na região virou nove.

— Na época, todo mundo tinha um pensamento: ter apenas uma cópia de cada filme. E eu achava o contrário. Como tinha gente demais interessada, comecei a colocar muito mais cópias — relembra.

Luiz Alberto Rigon ingressou no ramo na década de 1980. Duda Fortes / Agencia RBS

De videolocadora para distribuidora

Com o passar dos anos, a procura por mídias analógicas começou a diminuir. Os streamings invadiram os lares, e as pessoas optaram por alugar ou comprar filmes digitais sem precisar sair do conforto de casa. Rigon decidiu vender os espaços que mantinha.

No ano 2000, já com outra proposta e nome, a Zero Vídeo Distribuidora foi para a Avenida Farrapos, aproveitando a sobra das videolocadoras fechadas. O que não faltava era matéria-prima de seus antigos espaços. A loja atual tem cerca de 180 metros quadrados.

— Eu só tinha DVD. Aí veio o Blu-ray e coloquei. Depois o pessoal começou a me oferecer CDs. E agora estou começando com o vinil — comenta o proprietário, dizendo que os produtos são originais.

Filmes de terror são os mais procurados

Na distribuidora, os filmes de terror em DVD são os mais requisitados pela clientela. Os jovens procuram esse gênero, enquanto os adultos chegam com os filhos em busca de obras infantis. Também tem os apreciadores de filmes pornográficos. Porém, o público majoritário do local é composto por colecionadores.

— O colecionador vê tudo. Tenho colecionador aqui que tem 10 mil filmes em DVD em casa — assegura Rigon.

Nas prateleiras, estão desde filmes clássicos, como El Cid, A Um Passo da Eternidade e O Mercador de Veneza, a sucessos de tempos mais recentes, como as sequências de Indiana Jones ou As Crônicas de Nárnia. Há grande oferta de musicais e de desenhos infantis.

Em relação à troca de endereço, o proprietário diz que a escolha pela Avenida Farrapos ocorreu em função da proximidade com a Estação Rodoviária de Porto Alegre. Muitos clientes do estabelecimento, segundo narra, vinham do Interior por aquele lado da cidade.

Cinéfilo, Rigon resume: "Isso aqui é uma cachaça". Duda Fortes / Agencia RBS

Enchente destruiu 12 mil DVDs

A enchente de maio de 2024 provocou estragos na distribuidora, que ficou 18 dias inundada. Foram ainda cinco dias sem luz. A água atingiu cerca de um metro de altura dentro do espaço. No total, foi quase um mês para tudo voltar ao normal.

— Perdi aproximadamente 12 mil DVDs. No nosso pensamento, a água não ia chegar. Depois vendi estoques e fomos indo, mas foi um tombo. Mês passado que começamos a voltar (a faturar) — revela Rigon.

Nas prateleiras, é possível encontrar filmes por até R$ 2,00. E promoções em que o pacote com 10 filmes sai por apenas R$ 5,00.

A distribuidora adquire DVDs de videolocadoras do Interior que decidiram acabar com o negócio. O proprietário reflete sobre o maior prazer de trabalhar com as mídias analógicas e com clientes tão específicos.

— Isso aqui é uma cachaça. Vejo gente que entra e compra 30 ou 40 DVDs, e eu pergunto como a pessoa consegue tempo para ver. A pessoa me responde que não tem tempo e não tem mais o aparelho de DVD. Mas me diz que não consegue parar de comprar. É uma coisa estranha. É um amor que tu não entendes — conclui.

Leia Mais Café e loja de cinema em Porto Alegre criam oportunidades de trabalho para pessoas com sofrimento psíquico

Saiba mais

O quê : Zero Vídeo Distribuidora

: Zero Vídeo Distribuidora Endereço : Avenida Farrapos, 929 (bairro Floresta, em Porto Alegre)

: Avenida Farrapos, 929 (bairro Floresta, em Porto Alegre) Contato : (51) 3225-2534 ou zerodistribuidora@gmail.com

: (51) 3225-2534 ou zerodistribuidora@gmail.com Nas redes sociais, clique aqui