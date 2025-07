Festival Mundial do Churrasco movimenta a Capital neste sábado; veja imagens dos assados

Festival Mundial do Churrasco ocorre até às 22h deste sábado (5). Jonathan Heckler / Agência RBS

Quem visitar o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) neste sábado (5) não deixará de sentir o delicioso aroma do mais tradicional assado gaúcho. Até às 22h, o espaço recebe o "Festival Mundial do Churrasco", promovido pelo Festival Destemperados e pelo Grupo Austral, com apoio da Prefeitura de Porto Alegre.

O evento, que integra a campanha “Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco”, conta com shows musicais, feira com produtos temáticos e, claro, estações de assados que oferecem os mais variados cortes de carne aos visitantes.

— O melhor churrasco do Brasil é o do Rio Grande, e dentro do Rio Grande, o melhor churrasco é o da Capital. Aliás, amanhã vocês andam por qualquer bairro da cidade e vão ver o fumaceiro, do Lami ao Sarandi, do Sarandi às ilhas, das ilhas ao Partenon — afirmou o prefeito Sebastião Melo, que prestigiou o evento.

O evento faz parte da campanha do executivo municipal em parceria com a iniciativa privada com o objetivo de valorizar o turismo gastronômico e a cultura local.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre, Fernanda Barth, também esteve no festival. Para ela, eventos como o deste sábado ajudam a projetar o potencial turístico da Capital.

— Dentro dessa estratégia de consolidar Porto Alegre como a capital mundial do churrasco, a gente está de olho, queremos fazer, de três em três meses pelo menos, algum grande evento nessa temática, mas com um perfis diferentes. Queremos manter esses eventos no calendário de um ano para o outro, para que a gente consiga construir um conceito, uma imagem de cidade que a gente precisa dentro do produto turístico — ressaltou.

Outro aspecto destacado pelas autoridades presentes no festival foi a relação do churrasco com a identidade cultural do gaúcho e do porto-alegrense.

— Falar do churrasco, que a gente exporta para o mundo inteiro, é falar da nossa cultura, de economia criativa, é falar do que há de mais genuíno na identidade do nosso povo — afirmou Liliana Cardoso Duarte, secretária municipal de Cultura.

A tarde ensolarada na Capital reforçou o convite para visita ao festival. Os amigos Robson Loy, 42 anos, e Rafael Mazzardo, 40, aproveitaram justamente o clima agradável como mais um incentivo para curtir o evento.

— A ideia de fazer aqui no parque, bem em frente à orla do Guaíba, com esse tempo ótimo, foi um grande acerto. O evento está muito bacana, estou gostando bastante — destacou Robson.

— Com esse lindo dia de sol, e esse cheiro maravilhoso de churrasco, não tem como quem passar por aqui não querer participar também — reforça Rafael.

Os amigos Rafael e Robson aproveitaram o dia ensolarado para curtir o festival neste sábado (5). Mathias Boni / Agência RBS

Churras Summit

Além das atrações já mencionadas, o evento deste sábado apresenta ao público também o "Churras Summit", com palestras sobre técnicas, histórias e tendências do setor. A ação conta com uma programação prevendo talks de 30 minutos, realizados até às 20h30min, com a presença de chefs, especialistas e entusiastas da arte do churrasco.

Serão debatidos temas como “A arte da cutelaria”, “Oficina de desossa”, “O churrasco como vetor turístico”, “O business do churrasco”, “A nova cozinha gaúcha”, “IA na cozinha”, “O futuro da carne”, “Charcutaria gaúcha”, “Vinho no churrasco”, “O fogo como patrimônio cultural gaúcho” e “Sabores originários: técnicas que resistiram ao tempo”.

Evento também contou com um espaço especial para o "Churras Summit". Mathias Boni / Agência RBS