Fechamento definitivo de comportas deve seguir até o final deste ano em Porto Alegre

As obras nas comportas do sistema de proteção contra cheias foram retomadas nesta terça-feira (8) em Porto Alegre. Equipes atuam na estrutura de número 8, que integra o dique da Castello Branco e fica sob a avenida, na chegada ao centro da Capital.

A passagem será fechada definitivamente com a construção de uma barreira de proteção em concreto armado. Nesta primeira etapa, o solo foi perfurado, e estão sendo colocadas oito estacas, para depois ser erguida uma cortina paralela ao portão antigo.

A previsão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) é que o trabalho no local demore cerca de 45 dias. As intervenções nas comportas começaram no final de maio, mas foram interrompidas no último dia 20 de junho com a elevação do Guaíba.

— Finalizando aqui esses quatro, cinco dias de perfuração, a gente já vai provavelmente para a comporta número 10. A gente vai definir esta semana ainda todo este cronograma, mas o contrato é de quatro a seis meses para fechar as quatro comportas de concreto — explica o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone, sobre o fechamento nas passagens de número 8, 9, 10 e 13, todas ao longo da Castello Branco.

Demais comportas

Outras três estruturas foram extintas: as passagens 3, 5 e 7, que ficavam no Muro da Mauá. O objetivo é diminuir as possibilidades de infiltrações em caso de novas cheias do Guaíba e do Jacuí.

Também localizadas ao longo do cais, as comportas 1, 2, 4 e 6 passaram por melhorias na vedação e mobilidade. Na avaliação da prefeitura, elas operam de forma adequada. Assim, depois da enchente do ano passado, foram realizadas obras em sete das 14 comportas de Porto Alegre.

— Nós estamos muito melhores do que estávamos lá em 2024. Estamos com geradores em 19 casas de bomba das 23; já fechamos comportas; refizemos diques. Agora, tem ainda uma insegurança da população e eu compreendo isso. Esta obra é uma demonstração de que nós não estamos parados. Eu gostaria que ela tivesse pronta antes, mas a sistemática brasileira burocrática, ela nos impede — avalia o prefeito Sebastião Melo.

Sacos de areia

As comportas 11, 12 e 14, que estão fechadas provisoriamente com os sacos de areia, estão licitadas para receber novos portões. Na próxima semana, representantes do Dmae irão até o município de Xanxerê, em Santa Catarina, onde estão sendo projetadas as estruturas que substituirão as antigas. Essas obras devem demorar um pouco mais, com prazo para conclusão no primeiro trimestre do próximo ano.

Apesar da contratação, a comporta 14 ainda passa por avaliação técnica. Moradores da Vila Farrapos e do Humaitá reivindicam que a estrutura seja fechada permanentemente, enquanto as comunidades dos clubes náuticos defendem que não seja extinta.

Veja a situação de cada comporta: