Fechado durante as cheias de junho, acesso à Castello Branco pela Voluntários da Pátria segue bloqueado e sem previsão de liberação

Local do acesso está obstruído por camada de argila, em local onde havia a comporta 12

A alça que conecta as duas vias está bloqueada nos dois sentidos desde o dia 29 de junho, quando foi fechada por conta da cheia do Guaíba.

No local, estava instalada a comporta de número 12 do sistema de proteção contra cheias, que foi danificada durante a enchente.

No mês passado, durante a cheia do Guaíba, que se aproximou da cota de inundação, a passagem foi obstruída com uma camada de argila e sacos de areia, colocados como medida emergencial para conter a água.