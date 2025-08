Salada Dancing Queen é inspirada no musical "Mamma Mia!", enquanto o drinque Legendary faz referência ao seriado "How I Met Your Mother". Projeto Mercúrio / Divulgação

Bar temático que conquistou o público de Porto Alegre em meados de 2017, o Spoiler vai inaugurar uma nova operação no próximo mês. Trata-se do restaurante Casa Spoiler, que assim como o bar, terá cardápio inspirado em filmes e séries.

O empreendimento começa a operar no dia 6 de agosto em um casarão no número 579 da Rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco. Assim, a Casa Spoiler se soma a outros estabelecimentos que vem transformando a localidade em um point da noite porto-alegrense, com opções variadas de gastronomia e coquetelaria.

Os tradicionais drinques do bar da Cidade Baixa estarão no novo restaurante do Rio Branco, que também oferecerá entradas, pratos principais e sobremesas inspirados em produções de sucesso do cinema e da TV.

O objetivo é levar a marca da criatividade, agora, para um menu completo, como adianta Taiane Panizzi, co-fundadora da marca.

— A gente sempre explorou muito o lado criativo da coquetelaria nas experiências imersivas, mas sentia falta de uma estrutura que fizesse jus ao nosso potencial gastronômico — conta a empresária.

— A Casa Spoiler nasce para ser um cenário mais completo, que mantém nossa essência no atendimento e ambientação, mas expande o roteiro com mais estrutura e narrativa à mesa — define.

Pratos são acompanhados por elementos que remetem a filmes ou séries. Na foto, receita de lula inspirada em "Lost". Projeto Mercúrio / Divulgação

“Do sertão nordestino ao interior gaúcho”

Assinado pelo chef Vinicius Limana D’Ávila, o cardápio terá como marca o uso de ingredientes brasileiros, reinterpretados com técnicas da alta gastronomia internacional. O menu também vai incluir opções vegetarianas e veganas.

— Muitos dos pratos têm base mediterrânea, mas são temperados com sotaques do Brasil inteiro, do sertão nordestino ao interior gaúcho — explica o chef.

Cada iguaria do cardápio será acompanhada de elementos que remetem à série ou ao filme que a inspirou. A intenção é proporcionar uma experiência gastronômica que seja também visual, sensorial e instagramável.

Valores

As opções gastronômicas partem de R$ 23, valor com o qual será possível experimentar a Butter Spoiler, sobremesa inspirada no desenho animado Pica-Pau. Já as entradas custam a partir de R$ 38, preço das Esferas do Spoiler, bolinhos de mandioca com carne curada alusivos ao universo de Dragon Ball.

Macarrão Don Corleone e drinque Al Pacino são inspirados na franquia "O Poderoso Chefão". Projeto Mercúrio / Divulgação

Entre os pratos principais, destacam-se opções como o filé Corte da Matrix (R$ 84), servido com crosta de bacon e acompanhado por folhas frescas, geleia de pimenta e purê de batatas; o macarrão Don Corleone (R$ 69), recheado com molho de linguiça toscana e coberto por molho bechamel e parmesão, alusivo ao filme O Poderoso Chefão; e a Lasanha da Dona Hermínia (R$ 64), referência ao longa Minha Mãe É Uma Peça, recheada com queijo e molhos bolonhesa e bechamel.

O cardápio também incluirá uma sessão de lanches, com opções a partir de R$ 40 – preço do sanduíche The Beef, inspirado na série The Bear, com recheio de carne de panela, queijo mussarela e jardineira de legumes.

Drinques que são sucessos autorais do Spoiler também estarão presentes no cardápio de bebidas do restaurante. É o caso do Morgan (R$ 35 com álcool ou R$ 22 sem álcool), alusivo à série Dexter, e do Heisenberg (R$ 45 com álcool ou R$ 22 sem álcool), de Breaking Bad.

A carta de drinques traz novas criações, além das opções de cervejas, sodas artesanais, sucos, refrigerantes e cafés.

Funcionamento

O restaurante vai funcionar durante a semana de terça a sexta-feira, das 17h30min à meia-noite.

Aos finais de semana, estará aberto também no horário de almoço. Aos sábados, do meio-dia à meia-noite, e aos domingos, do meio-dia às 18h30min.

O público poderá acessar o local por ordem de chegada ou efetuar reservas pelo site casaspoiler.leadsfood.app.