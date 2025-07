Famílias afetadas pela enchente em junho em Alvorada receberão auxílio de R$ 500

A prefeitura de Alvorada , na Região Metropolitana, irá depositar R$ 500 para famílias que foram atingidas pela enchente no mês de junho . O Auxílio Alvoradense será repassado em uma parcela única a partir do dia 25 de agosto .

Quem precisou ficar fora de casa, utilizando abrigos da prefeitura também está entre os contemplados. Entretanto, a pessoa precisa comprovar que morava no local atingido, apresentando algum documento, como contas de luz ou contrato de aluguel. Além do pagamento, a prefeitura também não irá cobrar imposto de moradias e comércios prejudicados .

Os moradores de Alvorada também poderão aderir ao programa Volta Por Cima, do governo do Estado. São R$ 2 mil em parcela única depositados no cartão cidade para famílias inscritas no CadUnico que sofreram com a enchente de junho deste ano.