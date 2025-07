"Eu acho que é impossível", diz arquiteto sobre descida de skate de rampa gigante em prédio de Porto Alegre

Prédio foi inaugurado na década de 1980. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O evento promocional que prevê a descida da rampa do Centro Administrativo de skate surpreendeu um dos quatro arquitetos responsáveis pelo projeto do icônico edifício de Porto Alegre. A proposta, negociada pela Red Bull com o governo do Rio Grande do Sul, foi revelada por Zero Hora na segunda-feira (21).

Em entrevista ao Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, o arquiteto Luiz Carlos Macchi destacou a empolgação do neto, também skatista, com a ideia, mas disse ser difícil acreditar na iniciativa.

— Essa superfície totalmente vertical, eu acho que é impossível um camarada descer de skate — disse.

Para Macchi, enfrentar os primeiros metros da empena, no alto do prédio, só seria possível se o skatista fosse sustentado por cordas ou por algum tipo de estrutura.

— Não vai ter trilho para ele andar nem nada. A superfície do concreto até poderia ser, mas não lá de cima. Eu acho que é impossível.

Além de Macchi, assinaram o projeto os arquitetos Charles René Hugaud, Ivanio Fontoura e Leopoldo Costanzo.

Veja a entrevista com o arquiteto:

Projeto original previa construção mais alta

Com 21 andares, o Centro Administrativo tem cerca de 85 metros de altura. Contudo, o projeto original previa uma construção ainda mais alta: 30 metros e cerca de 110 metros de altura.

— Quando uma legenda ganhava as eleições e era contrária aos princípios e ao programa de quem estava executando a obra, a obra parava. Então, ela foi indo aos trancos e barrancos entre 1974, que começou a obra, e teria essa inauguração, o fechamento, em 1985. Mas, na realidade, não, porque a obra está incompleta — diz Macchi.

O arquiteto hoje considera impossível a conclusão do prédio, uma vez que outros prédios foram erguidos no entorno do complexo.

Projeto original previa andares superiores em desenho vertical. Reprodução / Ver Descrição

Ação promocional

A descida pela rampa do CAFF será o ápice de um evento promovido pela Red Bull, entre os dias 8 e 10 de setembro. A Red Bull está firmando termo de cooperação com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), que foi referendado nesta segunda em reunião do Comitê Gestor de Ativos do Estado.

No encontro, foi aprovado o uso da empena curva da Ala Norte e parte das vias e estacionamentos da fachada Oeste para a montagem de estruturas temporárias. Ainda há poucos detalhes de como será a megapista, mas já se sabe que um atleta multicampeão mundial de skate descerá pela rampa.

A Red Bull aproveitará a atividade para captar imagens para um projeto denominado "Building Drop".

Contrapartidas

O acordo de cooperação e o evento não terão custos para o governo estadual. Como contrapartida pelo uso do espaço, a multinacional ainda entregará duas rampas de skate em cidades gaúchas, a serem escolhidas pelo governo.

Além de atrair visitantes, o objetivo da ação, por parte do poder público, é fomentar a cultura do skate na Capital e no Estado.