Estado ganhará duas novas pistas de skate como contrapartida de evento com descida na rampa de prédio em Porto Alegre

O governo do Rio Grande do Sul vai receber duas rampas de skate como contrapartida pela realização de um evento que transformará o prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre, em uma megapista. As estruturas serão instaladas em praças ou parques definidos pelo poder público .

O acordo da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS com a Red Bull e a Youp será formalizado por meio de um termo de cooperação. De acordo com a pasta, o projeto está "em fase final de análise" pelo Comitê Gestor de Ativos (CGA) do Estado e tem por objetivo valorizar o esporte e a cultura no Rio Grande do Sul.