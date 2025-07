Entenda como ficarão as comportas de Porto Alegre; estruturas fazem parte do sistema anticheias

A prefeitura de Porto Alegre anunciou mudanças no sistema de proteção contra cheias da cidade . O conjunto de 14 comportas, construído a partir da década de 1960, está passando por reestruturações que envolvem fechamento definitivo de passagens, substituição de portões e ajustes na mobilidade urbana.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) confirmou o fechamento definitivo da comporta 14 , localizada na Rua João Moreira Maciel, que fica entre a Avenida Voluntários da Pátria e a Avenida Castello Branco. A decisão foi tomada após a entrega de um estudo técnico do pesquisador Carlos Tucci e atende a uma demanda da população afetada pela cheia de 2024.

Segundo o diretor-executivo do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Vicente Perrone, a comporta 14 foi o ponto de entrada de grande volume de água na Zona Norte.

— Ali, provavelmente, além do volume de água, teve um componente da velocidade da água que fez com que tivesse uma dinâmica diferente. Ali, provavelmente, foi uma enxurrada que derrubou a comporta, dobrou ela ao meio — afirmou.

O Dmae optou por mudar o plano inicial, que era a construção de uma barreira fixa em metade da abertura, para a extinção completa da comporta. Assim, a previsão da prefeitura é que, até o final do ano, uma estrutura de concreto armado seja erguida no local.

Além da comporta 14, outras estruturas também estão em processo de fechamento definitivo com concreto armado. As comportas 11 e 12, por sua vez, terão os portões móveis substituídos por novas estruturas, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2026.