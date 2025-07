Fenômeno climático gerou mais de 20 cancelamentos de voos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Pousos e decolagens foram suspensos no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (21). A Fraport, responsável pelo local, disse que a situação foi motivada pelas condições de visibilidade estarem abaixo do mínimo em razão da neblina. O fenômeno climático gerou 23 cancelamentos de voos, 26 atrasos em decolagens e nove atrasos em pousos. No momento, o aeroporto opera normalmente.

Por meio de nota (leia abaixo), a concessionária explicou que, em dias de forte cerração, as chegadas e saídas de aviões são mantidas por meio de procedimentos de baixa visibilidade (LVP), que utilizam equipamentos e protocolos específicos.

Nos piores cenários, como nesta segunda-feira, é utilizado o ILS CAT II (da sigla em inglês, Instrument Landing System). O sistema é composto pelo funcionamento integrado com equipamentos, estações meteorológicas, sistemas de irradiação, balizamentos luminosos de alta intensidade, instalados na pista e em seu entorno.

Segundo a Fraport, no caso de a visibilidade na pista ser inferior a 300 metros, as operações de pouso e decolagem são suspensas temporariamente, pois "não há condições seguras para realizar esses procedimentos", mesmo com o ILS CAT II. Foi o que ocorreu durante a manhã desta segunda no Salgado Filho.

Entre 300 e 800 metros de visibilidade, as operações de pouso e decolagem são permitidas "somente para pilotos habilitados para operar o sistema e aeronaves equipadas, decisão que cabe às cias aéreas".

A partir de 800 metros de visibilidade, "praticamente todos os pilotos estão habilitados e todas as aeronaves comerciais estão equipadas para as operações de pousos e decolagens".

"Até que o clima e as condições meteorológicas dissipem a neblina, as aeronaves precisam aguardar orbitando em torno dos aeroportos ou alternando para outros aeroportos", diz a resposta da concessionária.

Conforme a Fraport, todo esse trabalho é feito com base em contatos e informações repassadas pela torre de controle, comandada pela Aeronáutica, com pilotos que estão em voo e em solo.

Nota na íntegra

Por que o nevoeiro causou o cancelamentos e atrasos nesta segunda-feira?

A aviação depende de condições meteorológicas mínimas para operar com a devida segurança. A neblina, dependendo de sua densidade, é um dos fatores que mais impacta as condições de visibilidade em aeroportos de todo o mundo. Afeta consideravelmente as condições de segurança nas operações de pousos e decolagens.

Por este motivo, dependendo da densidade da neblina no entorno da pista, as operações de pouso e decolagem até poderão ser mantidas por meio da utilização dos procedimentos de baixa visibilidade (LVP). Isso significa que as operações de pouso e decolagem podem ser afetadas, mas não necessariamente interrompidas.

No caso de serem interrompidas, é possível que o serviço de pouso esteja suspenso, mas o de decolagem esteja operacional, e vice-versa, por exemplo. As operações de pouso e decolagem então variam conforme a degradação do cenário imposta pela densidade desta neblina. Assim os procedimentos de baixa visibilidade serão implementados para garantir a segurança em condições de visibilidade reduzida, utilizando equipamentos e protocolos específicos.

Leia Mais Prefeitura de Porto Alegre decide extinguir comporta próximo à ponte do Guaíba

O equipamento ILS CAT II está em funcionamento? Por que ele não foi capaz de evitar atrasos e cancelamentos nesse dia de nevoeiro?

Sim, o sistema ILS categoria II está operacional no Porto Alegre Airport. O sistema é composto pelo funcionamento em integrado de uma série de equipamentos, estações meteorológicas, sistemas de irradiação, balizamentos luminosos de alta intensidade, instalados na pista e em seu entorno. Alguns destes equipamentos realizam a leitura contínua da densidade da neblina na pista. No caso de a visibilidade na pista ser inferior a 300 metros, as operações de pouso e decolagem são suspensas temporariamente, pois não há condições seguras para realizar esses procedimentos.

Entre 300 e 800 metros de visibilidade superficial, as operações de pouso e decolagem são permitidas somente para pilotos habilitados e aeronaves equipadas. Ou seja, para que o sistema ILS categoria 2 seja utilizado, é necessário que as aeronaves e os pilotos também estejam equipados e treinados para operar o sistema - decisão que cabe a cias aéreas. A partir de 800 metros de visibilidade, praticamente todos os pilotos estão habilitados e todas as aeronaves comerciais estão equipadas para as operações de pousos e decolagens.