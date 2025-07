Depois de um ano parado, barco que salvou vidas na enchente ganha motor novo e volta ao Guaíba

Neni do Lami atuou como voluntário em resgates. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os olhos do pescador Lauri Goettems, mais conhecido como Neni do Lami, 45 anos, voltaram a brilhar de forma intensa. O morador do bairro situado no extremo sul de Porto Alegre esperava há mais de um ano por um motor novo para a "Sucuri do Lami". Trata-se do nome de sua lancha, usada em resgates e salvamentos durante a maior enchente da história gaúcha, em maio de 2024. Agora, a espera acabou.

Na sexta-feira (11), um empresário da Finger Engenheiros Associados, empresa de engenharia que executa serviços de inspeção de pontes, levou o equipamento até a casa do voluntário. A moradia do pescador, que precisou ser reconstruída após a inundação, fica localizada na Avenida Beira-Rio, bem de frente para as águas do Guaíba.

— Hoje, vou dormir feliz com meu motorzinho. Um ano sem motor. Os caras indo pescar e eu não podia ir — comemora Neni, que já instalou o equipamento na embarcação.

O empresário doador do motor pediu para não ter o nome divulgado e optou por não dar declarações. A reportagem de Zero Hora apurou que o motor doado também veio de um barco envolvido na ajuda aos flagelados na cheia do ano passado.

Essa aqui (Sucuri do Lami) não sai mais da família. NENI DO LAMI Pescador e voluntário na enchente de 2024

O motor novo é um Mercury 15 Super. Tem condições de levar a Sucuri do Lami para a água, mas, conforme observa o pescador, não de enfrentar situações de maior exigência. Neni combinou com o doador que, se aparecer alguém interessado em trocar um equipamento mais potente por este motor, ele poderá fazê-lo. A Sucuri do Lami precisaria de um motor com potência superior a 40 HPs – horse power (cavalo-vapor ou força do cavalo, na tradução).

O barco, que mede cinco metros de comprimento, tem capacidade para transportar ao menos seis pessoas. O tanque comporta 40 litros de gasolina.

O resgatista estima que, no ano passado, tenha salvado pelo menos 16 pessoas em barcos perdidos e até virados. Além dos resgates, a lancha foi utilizada em viagens para entrega de alimentos.

Nome inspirado em personagem de novela

A Sucuri do Lami foi construída em 2005 pelo pescador, que atua ainda como mecânico náutico. Demorou um ano para ficar pronta. O nome da embarcação teve como inspiração o Velho do Rio, ou Joventino Leôncio, personagem interpretado por Cláudio Marzo na novela Pantanal, exibida em 1990 pela Rede Manchete. Na regravação da TV Globo em 2022, Osmar Prado viveu o Velho do Rio. Na trama, o ator transformava-se em uma sucuri.

— Que nem ela, eu tenho um Opala antigo que usei dias e dias nos resgates e até estourou o motor. Entrou água dentro e está até hoje parado. Mas ainda vou arrumar ele. A minha paixão é a água — relata.

O cachorro de estimação de Neni foi resgatado pelo pescador após sofrer maus-tratos de usuários de drogas. O animal dorme dentro da Sucuri do Lami e rosna quando estranhos se aproximam da embarcação que entrou para a história deste bairro e comunidade de Porto Alegre.

Sucuri do Lami com o motor novo nas águas do Guaíba. Arquivo pessoal / Divulgação

