Em um mês, quase 3 mil pessoas em situação de rua usaram transporte da prefeitura para abrigos em Porto Alegre

O objetivo é aumentar o acesso da população em situação de rua aos locais ofertados pelo município onde elas podem passar a noite, como o ginásio do Demhab, no bairro Azenha, e o abrigo da Comendador Azevedo, no 4º Distrito. Além disso, conectar as pessoas que utilizam o serviço aos locais onde elas podem ter acesso a acolhimento e políticas públicas continuadas.

As viagens são feitas por veículos das empresas que abastecem as linhas comuns da Capital. Nesta quinta-feira (17), quando a reportagem de Zero Hora acompanhou um dos deslocamentos, 26 pessoas saíram do Centro POP 1 rumo ao Ginsário do Demhab. Em situação de rua há dois anos, o educador social Maicon Renan, 22 anos, tem usado o ônibus todos os dias no último mês.