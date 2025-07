Eles estão de volta: boliches ressurgem em Porto Alegre com ambientes temáticos e novas pistas a caminho

Nos últimos anos, restaurantes de Porto Alegre adaptaram suas casas para comportar pistas de boliche. Duda Fortes / Agencia RBS

Febre em Porto Alegre nos anos 1990, em espaços como o Strike 410 e em shoppings, os boliches estão de volta. Na Capital, a maioria das opções está concentrada na Zona Sul, mas novas aberturas estão previstas para este ano.

Uma delas ficará no complexo de entretenimento de um shopping na Zona Norte. A outra, em um restaurante na Zona Leste. Ao todo, serão 14 novas pistas disponíveis para o público (veja mais abaixo).

O movimento segue uma tendência: unir gastronomia a entretenimento. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Rio Grande do Sul, Leonardo Dorneles, é uma boa forma para aumentar a receita desses negócios.

— Temos visto cada vez mais no ramo de gastronomia a questão do entretenimento. É uma forma de somar algo a mais à experiência gastronômica e aumentar o faturamento — avalia Dorneles.

Além das pistas para fazer strike, os ambientes tornaram-se conhecidos por serem temáticos: tem de alienígenas até o estilo retrô da década de 1950.

Um dos maiores espaços para jogar boliche em Porto Alegre é o Terraço Bowling Bar, na Avenida Wenceslau Escobar. Em 2023, o local, que já abrigava um restaurante, passou por reforma para incluir quatro pistas de boliche. Cada uma comporta até seis jogadores, porém, mais pessoas podem jogar em revezamento.

— É uma proposta que acolhe os mais diversos tipos de clientes, desde famílias e crianças até clientes que buscam momentos de comemoração em datas especiais, eventos empresariais ou happy hours — diz Henrique Buffet, um dos sócios do negócio.

Cada pista do Terraço custa R$ 120 a hora ou R$ 60 meia hora. Aos domingos, há uma condição especial: das 11h até as 18h, custa R$ 60 a hora e R$ 30 a meia hora. A casa também conta com deque externo, salões internos e área kids.

Na Zona Sul, ainda há outras opções para jogar boliche, como os restaurantes Praça Revolução e Amuleto.

Boliche, hambúrguer e aliens

Outra opção para jogar boliche em Porto Alegre é a hamburgueria Marciano's, na Avenida Padre Cacique, em frente ao estádio Beira-Rio. O negócio inaugurou em agosto de 2024, três anos após já ter se instalado no local com outra proposta.

— Fizemos estudos de mercado que indicaram que a cidade precisava de novos boliches, então voltamos para a casa na Padre Cacique. Isso se provou verdadeiro, pois a procura dos clientes só tem aumentado — diz Eduardo Schussler, sócio do negócio.

O Marciano's conta com duas pistas de boliche de tamanho profissional, com 18 metros de comprimento. Cada uma comporta até oito jogadores. Terça e quarta-feira, a hora custa R$ 100; de quinta-feira a domingo, fica R$ 120. Em dias de jogo do Internacional, não é possível acessar as pistas, pois o foco da equipe passa a ser na venda de bebidas e lanches, como hambúrguer, xis e porções.

O nome da hamburgueria é uma referência ao nome do pai de Eduardo, que se chama Marciano. O empresário também é responsável pela reforma e operação dos hotéis Embaixador e City, no Centro Histórico. No seu restaurante, os ambientes imitam o interior de naves espaciais.

No Marciano's, o boliche representa 35% de seu faturamento mensal.

— Fora o valor do aluguel das pistas, o boliche puxa a alimentação. É muito raro alguém vir só para jogar. Sempre acabam comendo ou bebendo algo — diz Eduardo Schussler, sócio da hamburgueria.

A marca acaba de entrar para o mercado de franquias. Após finalizados os estudos necessários, a empresa entrou na fase de análise de propostas, que estão vindo de fora de Porto Alegre.

De volta para os anos 50

Com temática retrô dos anos 50, o Bowlerama é um dos boliches que mais faz sucesso em Porto Alegre. O espaço fica dentro do Clube Geraldo Santana. São quatro pistas com capacidade para até sete jogadores, que também costumam revezar, diz o proprietário do negócio, Thiago Araújo.

De terça a quinta-feira, a pista custa R$ 105 por hora; de sexta-feira a domingo, é cobrado R$ 112.

— Quando pegamos, em 2012, era um negócio sem lucro. O clube estava com dificuldade para manter as pistas. Em um primeiro momento, parecia que não iria funcionar. Eu não entendi nada daquilo. As pistas quebravam toda semana. A manutenção é cara, mas fomos aprendendo — diz Thiago.

Desde o início, a ideia do empresário era que o estabelecimento fosse temático. Na medida em que os recursos entraram, começou a investir na arquitetura, em decorações e nos equipamentos da cozinha. Entre os pratos servidos no Bowlerama, estão hambúrgueres, porções e milkshakes.

Como o Marciano's, o Bowlerama também avaliou entrar no mercado de franquias, mas a ideia não avançou. No entanto, o proprietário diz que abrirá mais uma loja própria da marca. O ponto ainda está sendo negociado.

Próximas aberturas

Reaberto após uma grande reforma, o tradicional Boteco Pedrini da Avenida Protásio Alves também ganhará nos próximos meses uma nova área para jogar boliche. Serão seis pistas, além de mesas de bilhar e espaço kids. A obra ainda está acontecendo em um pavilhão anexo ao restaurante. A expectativa é de que o local comporte de 100 a 150 clientes.

Outro boliche será inaugurado no Bourbon Shopping Country, na Zona Norte. O espaço fará parte de um complexo de entretenimento da Cinesystem, que já opera o cinema do shopping. Com oito pistas, arcades e restaurante, a inauguração está marcada para o dia 19 de agosto.

Imagem mostra como ficará a área externa do espaço da Cinesystem no Bourbon Country. Empresa não divulga imagens internas do projeto, apesar de a obra já ter iniciado. Cinesystem / Divulgação

As pistas de boliche foram projetadas pela empresa Imply, de Santa Cruz do Sul. Criada há 22 anos, a indústria gaúcha exporta a tecnologia para 125 países, entre Estados Unidos, Austrália, Paquistão e nações da Europa.