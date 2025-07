Eduardo Bueno e Porto Alegre: histórias de amor e desgosto; assista

O novo episódio do Perimetral Podcast recebe o jornalista e escritor Eduardo Bueno, o Peninha, para uma conversa sem freios sobre Porto Alegre, Brasil e jornalismo. Com seu estilo direto e provocador, ele fala sobre as razões que o mantêm na capital gaúcha, relembra episódios marcantes da carreira — como a passagem pela TV Globo e pelo lendário CoJornal — e comenta o cenário político do país, da ditadura militar aos dias atuais.

Ao longo do episódio, Peninha também reflete sobre sua trajetória pessoal, os embates com diferentes correntes ideológicas e sua relação com a cultura gaúcha. Entre memórias, críticas e histórias bem-humoradas, ele costura uma narrativa que passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Gramado e termina, inevitavelmente, em Porto Alegre.





O podcast é publicado toda sexta-feira no YouTube, no site e no aplicativo de GZH . Os episódios também estão disponíveis nas plataformas Spotify , Apple Podcasts , Amazon Music e SoundCloud .